Che auto guida Ciro Ferrara, un tripudio di eleganza discreta

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In auto Ciro Ferrara è così come te lo aspetti: composto, elegante e sicuro dei propri mezzi. Le stesse qualità ammirate da calciatore prima e da opinionista poi le conferma al volante, tanto da non lasciarsi sedurre da modelli troppo appariscenti. Quando viene il momento di abbandonare gli studi televisivi, l’ex campione di Napoli e Juventus può godersi l’eleganza e il comfort della Lexus NX, espressione di qualità premium, solida nei contenuti e intelligente nel prezzo.

Partita dal rettangolo verde, la carriera di Ferrara è arrivata al cuore del grande pubblico italiano. Dopo aver scritto pagine memorabili nei panni di difensore, ha saputo mantenere un posto sotto le luci dei riflettori per il modo in cui riesce a raccontare lo sport più amato in Italia, affermandosi con la sua spontaneità e libertà di pensiero. Sia nella vita privata sia nella professione, lo stile di Ciro evita le scorciatoie. Proprio il profilo a cui si rivolge il SUV ibrido di alta gamma: un guidatore attento all’efficienza del motore, pronto a familiarizzare con le dotazioni tecnologiche di ultimo grido e sensibile alla qualità costruttiva.

Seppur conservi il family feeling caratteristico, il SUV mid-size ha saputo fare tesoro del feedback di pubblico. La seconda generazione dice addio alla plancia vecchia maniera, apparsa ormai fuori dai tempi: la versione attuale dà il benvenuto agli occupanti in un ambiente razionale, dove l’equipaggiamento si dimostra all’avanguardia senza sacrificare la facilità d’uso. Tra i comandi ti muovi attraverso un touchscreen da 14 pollici rapido e intuitivo, affiancato da materiali che restituiscono un’idea di lusso solido, lontano dagli eccessi barocchi.

A ogni modo, la qualità principale della NX va ricercata sotto il cofano. Invece di prendere un unico schieramento nella spaccatura tra i propulsori termici tradizionali e le aggressive unità solo elettriche, il marchio del gruppo Toyota preferisce la maturità del proprio sistema ibrido. Sul mercato italiano la gamma si articola su due anime: la prima, la NX 350h Full Hybrid, costituisce l’opzione più indicata per abbattere consumi e stress, liberi dall’ansia di ricarica. Nei contesti urbani e nei trasferimenti a velocità costante, lo Sport Utility si muove con estrema fluidità, brillando per discrezione e parsimonia grazie al sistema e-CVT.