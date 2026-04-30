Getty Images Le auto nel cuore di Claudia Gerini

Il successo non l’ha cambiata. Ancora oggi, Claudia Gerini conserva un animo genuino, verace, che la avvicina ai fan. Nonostante i red carpet, nonostante le collaborazioni di spicco, l’attrice italiana tiene i piedi per terra e si sa ancora meravigliare davanti alle belle auto, come quelle provate in film (e videoclip) molto famosi. Al volante getta la maschera e pensa solo a guidare, con una naturalezza rara, acquisita anche in circostanze impensabili.

BMW e Jaguar: i motori che hanno segnato una carriera

Il punto di svolta? Claudia Gerini indica senza esitazioni la pista di Vallelunga, teatro di un training su una monoposto di Formula 3 durato tre giorni, il miglior modo per affinare l’istinto. A pochi centimetri dall’asfalto, ha compreso le responsabilità di un pilota infilato in un mezzo dalla spinta estrema, e l’esperienza, bissata poi a Imola con una Lamborghini, le ha insegnato a non andare troppo forte in strada. Il paradosso dei professionisti è servito: la velocità nel traffico diventa un’inutile recita, quando testi il limite di un circuito.

Il cinema, ça va sans dire, le ha amplificato il DNA motoristico. La BMW Serie 3 Cabrio argentata del film cult Viaggi di nozze era il terzo protagonista della coppia più “cafona” d’Italia, Ivano e Jessica. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport la Gerini ha ricordato la complessità tecnica delle scene: tra scambi di sedile in corsa con Carlo Verdone e la necessità di una controfigura, il lavoro ha richiesto gli straordinari all’intera produzione. Attualmente un esemplare simile viaggia, di solito, su quotazioni piuttosto accessibili rispetto alle grandi classiche da collezione, nell’ordine degli 8.000-15.000 euro, con punte superiori ai 20.000 euro per le versioni più curate o con propulsori più interessanti.

Ma se il “famolo strano” è storia pop, il suo gusto personale vira sull’eleganza oscura, alla Jaguar E-Type nera nel videoclip di Amore impossibile dei Tiromancino, un predatore degli anni ’60 con un cofano infinito che lei ha testato nei panni di Eva Kant. Memore di quei trascorsi, è proprio la E-Type la vettura dei suoi sogni. In termini di cifre, una E-Type Series 1 Coupé gioca nel campionato d’élite, valutata in media almeno tra i 100.000 e i 180.000 euro. In caso di un modello raro, totalmente originale o reduce da un restauro maniacale, il prezzo lievita fino a toccare vette che la rendono un investimento su ruote più che una semplice auto d’epoca.

Splendida cornice: dal sedile di guida al divano

Gli impegni non portano però Claudia Gerini sul sedile di un’automobile, ma sul divano di Splendida cornice, ospite di Geppi Cucciari nella puntata in programma giovedì 30 aprile su Rai Tre, dove racconterà il nuovo film L’amore sta bene su tutto di Giampaolo Morelli, in un contesto, come sempre, irriverente. Insieme a lei, un cast variegato: dalla musica di Tosca agli interventi di Mario Tozzi, Gad Lerner e il genio di Terry Gilliam. Un’ottima occasione per vedere l’attrice fuori dagli schemi del set, magari pronta a raccontare ancora una volta che, per lei, la vita va vissuta con il cambio manuale e i giri giusti.