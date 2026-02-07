Ufficio Stampa Jeep/Getty Images Clementino concilia lavoro e vita privata con la Jeep Wrangler Rubicon

Tale uomo, tale macchina. L’auto di Clementino è proprio come te la immagini: piena di energia e trasversale, sullo stile del rapper, ospite fisso nelle case di milioni di italiani nei panni di coach a The Voice Kids. Quando ha cercato la sua nuova compagna meccanica da sfoggiare in strada, la “Iena White” ha pensato a qualcosa che lo rappresentasse e la scelta è ricaduta sulla Jeep Wrangler Rubicon. Il mostro sacro del fuoristrada divora fango e asfalto, con la stessa naturalezza che l’artista mostra in ogni sua apparizione pubblica. Il ritiro di una macchina del genere non poteva rimanere ingabbiato nella fredda burocrazia delle solite vendite ed è così che, tra una battuta in dialetto e un video per i fan, Clementino ha trasformato l’acquisto in un evento.

La Jeep che rispecchia il rapper

Fermarsi mai. La Rubicon regge il passo del 43enne, rimasto stregato dalla solidità del modello a stelle e strisce, adatto a superare le pendenze estreme con la trazione integrale. La competenza tecnica va oltre i prezzi di listino: sfocia nella libertà di attraversare qualunque sentiero a testa alta. Gli ostacoli non le incutono timore, al contrario fungono da stimolo per tirare fuori il meglio del proprio arsenale e la fiducia degli utenti che se la sono assicurata valgono più di tanti proclami.

La Jeep Wrangler Rubicon abbina prestazioni a un’estetica d’impatto. Sotto la carrozzeria e tra i longheroni del telaio risuona l’eco di un mezzo fenomenale nell’off-road, equipaggiato con ponti rinforzati Dana 44 e il sistema Rock-Trac, progettato per scaricare a terra una coppia vigorosa proprio quando l’aderenza si fa difficile. Per Clementino, abituato ai ritmi serrati dei tour e alle luci della ribalta, rappresenta il punto d’incontro ideale tra potenza e resistenza all’ennesima potenza.

Dai pneumatici tassellati, pronti a mordere il terreno, ai passaruota bombati, il fuoristrada cattura al primo sguardo. E poi c’è l’asso nella manica, forse anche il fattore decisivo per Clementino: l’assetto da “open air”, grazie al tetto e alle portiere removibili, la Jeep fa perdere la testa in tutti i sensi. Con una libertà totale il cantante può godersi tanto il sole della sua Napoli quanto il vento della costa.

Design aggressivo e dettagli funzionali

All’esterno la Rubicon appare inarrestabile e concreta, dentro, invece, un sistema di infotainment moderno, sedili ergonomici e finiture resistenti mettono a perfetto agio. Perché il vigore può andare d’accordo con il progresso tecnologico, anzi, il contrasto esalta il valore finale di un “ufficio mobile” confortevole, il massimo negli spostamenti tra un set televisivo e lo studio di registrazione, mantenendo sempre quel carattere autentico che rende ogni viaggio un’avventura.

In un panorama pieno di linee morbide e gentili, la Wrangler Rubicon di Clementino svetta come un baluardo di personalità. È una macchina fiera della propria stazza ancorata all’essenziale, nel rispetto dei principi cardine del brand. Sia durante la scalata di una mulattiera sia nel corso di una sfilata sul lungomare, la Jeep conferma l’importanza dello stile e promette di non voltare mai le spalle quando il gioco si fa duro.