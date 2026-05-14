Ufficio Stampa BYD/Getty Images Inter: il SUV elettrico al servizio di Chivu

E sono dieci. Con il successo per 2-0 in finale contro la Lazio, l’Inter si aggiudica la sua decima Coppa Italia, a coronamento di una stagione praticamente perfetta in patria. Anche fuori dal campo, però, il club nerazzurro corre dentro una nuova immagine, quella della BYD Sealion 7 Inter Edition, l’auto ufficiale legata alla squadra di Cristian Chivu. Lo storico traguardo ribadisce la supremazia del Biscione nel panorama italiano, una sintesi magistrale di solidità difensiva, piedi buoni in mezzo al campo e sangue freddo sotto porta. Pulizia d’esecuzione e reattività sono i “comandamenti” predicati da Chivu e il possente veicolo cinese risponde con la stessa logica: zero distrazioni, massima efficienza.

La nuova identità elettrica

Il tecnico romeno non ha sbagliato un colpo nei confini nazionali. Approdato tra lo scetticismo generale a causa della poca esperienza in panchina, l’ex eroe del Triplete ha fatto valere tutte le proprie qualità di leader, entrando in totale sintonia con i leader della squadra, compresi Lautaro Martinez, ancora una volta a segno contro i biancocelesti, e Federico Di Marco. La vettura – messa a disposizione della prima squadra, dallo staff tecnico ai giocatori, senza dimenticare il management – sembra rispecchiare la filosofia moderna di gioco del mister, anche se i suoi avversari, lei, se li mangia sull’asfalto.

Nata sulla base della BYD Sealion 7 originale, muscolosa nelle linee e tecnologica nell’abitacolo, la versione speciale sfoggia una livrea scandita da tocchi Electric Blue e componenti in Blue Carbon richiamano ai colori della Beneamata. E siamo appena all’inizio, perché quando sali a bordo noti la cura riposta, dal volante ai pannelli delle portiere, dove lo stemma e i dettagli su misura firmano un design unico. Secondo la comunicazione ufficiale della società, gli elementi sottolineano il senso di appartenenza alla squadra, una delle più amate e prestigiose al mondo. La struttura poggia sulla e-Platform 3.0 Evo, un’architettura ingegneristica progettata per spingere al massimo la rigidità torsionale e la reattività del telaio.

Oltre 500 CV e trazione integrale

Chivu non ha scoperto le carte sulla configurazione scelta della Sealion 7 Inter Edition tra la Comfort RWD e Excellence AWD. La variante a trazione integrale, il pezzo forte in ottica prestazioni, arriva a 530 CV, con doppio motore, batteria da 91,3 kWh, scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e autonomia dichiarata fino a 502 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida può raggiungere un picco di 230 kW e passa dal 10 all’80% in circa 24 minuti nelle condizioni ideali dichiarate. Numeri da circoletto rosso, data a maggior ragione la natura dell’auto, un mezzo elegante e non una sportiva pura.

Il passaggio alle batterie di BYD sposta l’asse dell’immagine interista. Si abbandona il concetto superato dell’auto di rappresentanza tradizionale per abbracciare un brand che in Europa sta correndo fortissimo. In un colpo si rinfresca l’immagine del marchio calcistico, chiamato ad apparire come una realtà all’avanguardia e pronta a evolvere per continuare a crescere e attrarre investitori all’estero. Sotto le direttive di Cristian Chivu, uno dal DNA vincente, nessuna impresa appare impossibile: i due trofei già messi in bacheca al primo anno possono essere solo l’inizio.