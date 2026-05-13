Getty Images Piccola e sfrontata: la citycar che ha segnato il debutto di Cristiana Capotondi

Fin da quando era solo una giovane ragazza con tante aspirazioni, Cristiana Capotondi non si è mai sottratta al fascino delle auto, sue compagne di viaggio insieme alle quali è cresciuta. Sebbene oggi il nome e l’immagine dell’attrice rimandino a vetture di classe superiore, il punto di partenza per lei va ricercato nella Ford Ka, una piccola “scatola” magica affermatasi nella mobilità urbana durante la seconda metà degli anni Novanta. Con il suo lancio la Casa dell’Ovale Blu volle accattivarsi le simpatie di un vasto pubblico, talvolta costretto ad aggirare i vincoli di un budget limitato per divincolarsi agilmente tra le vie urbane.

Una citycar e audace

Il primo amore non si scorda mai e non fa differenza se ha quattro ruote. Cristiana Capotondi ha raccontato a Gazzetta Motori di essere rimasta inebriata dalle linee dal carattere della Ka, nonostante fosse l’esatto opposto dell’anonimato. Lanciato nel 1996 sotto il codice progetto BE146, il modello mostrava linee tese in contrasto alle superfici tondeggianti, figlie del linguaggio New Edge, snobbando i facili consensi: invece di raccogliere l’approvazione generale, preferiva avere un’identità fortissima.

Lunga appena 3,62 cm, la Ka della Capotondi faceva al caso di una guidatrice alle prime armi. La parcheggiava in un fazzoletto d’asfalto, sfoggiando dei mastodontici fascioni, integranti paraurti e passaruota, così da proteggere la carrozzeria dai piccoli urti cittadini e tenere i costi di riparazione sotto controllo. A livello meccanico batteva il 1.3 benzina Endura-E da 60 CV, poco raffinato —risultava piuttosto ruvido e rumoroso — ma indistruttibile e semplice da mantenere. Al semaforo finiva per rincorrere le altre vetture, dati i numeri modesti — da 0 a 100 km/h in 17,7 secondi e circa 150 km/h di velocità massima — facendosi “perdonare” grazie a un telaio reattivo e uno sterzo diretto, per un piacere di guida inaspettato tra i vicoli del centro.

Dalla semplicità della Ka, la carriera di Cristiana è cresciuta fino a incrociare il mondo dell’eleganza italiana. Al fianco di Lancia l’attrice porta avanti una collaborazione da ormai da anni, un sodalizio che va oltre il ruolo di testimonial, volto di campagne dal forte impatto sociale, come la recente iniziativa “Insieme per proteggere”.

Il progetto punta a dare massima visibilità al numero 1522 per il sostegno alle vittime di violenza. Attraverso una potente analogia visiva che utilizza un airbag rosa all’interno della Nuova Lancia Ypsilon, Cristiana Capotondi trasmette un messaggio di protezione e sicurezza, confermando come il suo rapporto con i motori si sia trasformato in un impegno civile concreto, volto a promuovere l’indipendenza e la libertà femminile.

Succede anche nelle migliori famiglie: XXX

Tra un viaggio in auto e una campagna di sensibilizzazione, Cristiana Capotondi trova il tempo per fare ciò che le riesce meglio: brillare sul set. In Succede anche nelle migliori famiglie, la commedia diretta da Alessandro Siani proposta mercoledì 13 maggio in prima serata su Rai Uno, l’attrice interpreta Isabella Di Rienzo. Il film racconta con ironia e ritmo le peripezie di tre fratelli che, dopo la morte del padre, si ritrovano in Sicilia per il matrimonio improvviso della madre. In un’opera scolpita da segreti di famiglia e colpi di scena, vengono a galla il talento comico e la versatilità della Capotondi, capace di passare con naturalezza dai temi più profondi alla leggerezza del grande schermo.