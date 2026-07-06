Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images La nuova auto di Cristiano Ronaldo: un pezzo unico per il fuoriclasse portoghese

Un passo sopra gli altri Cristiano Ronaldo lo è sempre stato. Mentre si appresta a sfidare la Spagna per entrare tra le prime otto squadre al Mondiale 2026, il fuoriclasse lusitano fa parlare di sé anche per le decisioni extracampo. Le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita ricordano – casomai se ne avvertisse il bisogno – che le responsabilità non lo spaventano. E non si tira indietro nemmeno al volante di una delle sue innumerevoli auto, compresa quella emersa negli ultimi mesi, una Mercedes-AMG G 63 Cabriolet realizzata da Refined Marques.

L’esclusività del garage di CR7: un pezzo da oltre un milione

L’esemplare di CR7 farebbe parte di una serie limitata a soli 20 pezzi. È quanto circola con insistenza il web, secondo cui il prezzo supererebbe quota 1,3 milioni di dollari. Un dettaglio già piuttosto eloquente sul gusto per l’eccesso dell’ex stella di Real Madrid e Juventus, ma siamo appena all’inizio. Perché l’edizione speciale porta il SUV di lusso in una zona ancora più rara del mercato.

Di suo, la Classe G incute timore reverenziale. Nasce con proporzioni da fuoristrada “duro e puro”, mantiene forme squadrate e poco interessate alla grazia, poi nella variante AMG diventa una macchina da prestazioni importanti. Sotto il cofano della G 63 lavora un V8 biturbo da 4.0 litri, capace di sprigionare 585 CV e 850 Nm di coppia, che promettono di bruciare diverse sportive, nonostante la carrozzeria, alta e larga, sia fatta innanzitutto per essere spaziosa e confortevole a bordo. La solita idea razionale dell’automobile, insomma, si sgretola davanti alla realtà.

Refined Marques ha avuto l’intraprendenza e quel pizzico di incoscienza necessario a convertire il SUV in cabriolet. Mica poco, visto quanto la rimozione del tetto renda necessario intervenire su struttura e proporzioni. Un lavoro costoso, a tratti persino artigianale, soprattutto se l’obiettivo è creare una piccola serie destinata a clienti che non vogliono sentirsi trattati come tutti gli altri.

Tuttavia, a colpire è principalmente la livrea giallo-blu, richiamo evidente ai colori dell’Al-Nassr. Anziché celebrare il passato, Cristiano Ronaldo guarda al presente, al capitolo saudita, dopo aver macinato record su record nelle maggiori competizioni europee.

In perfetto stile Cristiano Ronaldo, la G 63 Cabriolet abbraccia l’idea di eccezionalità: un fascio di nervi che tende a generare opinioni polarizzanti. Può piacere o sembrare eccessiva, ma almeno gioca a carte scoperte e il logo CR7 sui battitacco sottolinea un’autostima granitica.

Portogallo-Spagna: il crocevia del Mondiale

È tutto pronto per l’ottavo del Mondiale 2026 più incerto sulla carta. Stasera una tra Portogallo e Spagna dovrà salutare il torneo dopo aver cullato la speranza del trionfo iridato. Alla freschezza delle Furie Rosse i lusitani oppongono esperienza, guidati dal loro uomo più ingombrante, nel bene e nel male.

La G 63 Cabriolet giallo-blu appartiene al Ronaldo attento alla propria immagine. Portogallo-Spagna, invece, tocca da vicino l’altro lato del cinque volte Pallone d’Oro: quello che deve ancora lottare dentro una partita decisiva. In una notte a eliminazione diretta, soprattutto contro gli agguerriti “cugini”, deve trovare il modo di incidere, di scardinare la retroguardia avversaria. Il tabellone ha posto per una sola.