Ufficio Stampa Toyota Nessun problema meccanico per la Toyota Corolla: ha percorso 2 milioni di km

Acquistare un’auto significa fare un investimento importante, soprattutto in un periodo in cui il costo della vita continua a crescere. Per questo molti automobilisti scelgono modelli noti per affidabilità e durata, capaci di macinare chilometri senza riservare brutte sorprese. La storia di Graeme Hebley, arrivata dalla Nuova Zelanda, porta questo concetto all’estremo e sembra quasi sfidare le leggi dell’automotive.

Nel 2000 Hebley decise di acquistare una Toyota Corolla del 1993. A distanza di oltre venticinque anni, quell’auto è ancora sua. Ma il dato davvero sorprendente è un altro: la vettura ha superato i 2 milioni di chilometri percorsi mantenendo motore e trasmissione originali. Un traguardo che trasforma questa Corolla in una vera leggenda su quattro ruote.

In totale l’auto ha alle spalle 33 anni di vita. Hebley, residente in Nuova Zelanda, l’ha utilizzata quotidianamente per coprire la lunga tratta tra Wellington e New Plymouth. Un viaggio che, settimana dopo settimana, gli ha permesso di accumulare migliaia di chilometri, una percorrenza impressionante che, nel corso degli anni, ha portato il contachilometri a segnare la cifra record di 2 milioni.

Il segreto di una longevità fuori dal comune

La Toyota Corolla in questione era stata importata dal Regno Unito e al momento dell’acquisto aveva già percorso 80.000 chilometri. Da allora è stata sottoposta a una manutenzione rigorosa e costante: per oltre vent’anni l’auto è stata controllata ogni due settimane. Una frequenza che può sembrare eccessiva, ma che diventa comprensibile considerando che tra una revisione e l’altra Hebley percorreva quasi 10.000 chilometri.

Questa attenzione maniacale ha fatto la differenza. Tutti i principali componenti meccanici sono ancora quelli di fabbrica, con l’unica eccezione della cinghia di distribuzione, sostituita circa venti volte. Il meccanico che segue l’auto ha confermato che né il motore né la trasmissione sono mai stati rimpiazzati. Un risultato che rappresenta un vero record personale e, allo stesso tempo, una dimostrazione concreta dell’affidabilità del marchio Toyota.

Non a caso, in uno studio statunitense di J.D. Power sulle vetture nuove che presentano meno problemi, a conquistare il primo posto è stata Lexus, brand premium che fa parte dello stesso gruppo giapponese.

Un mito che continua

La storia di Hebley contribuisce ad alimentare ulteriormente il mito della Corolla, uno dei modelli più iconici della storia dell’automobile. Lanciata per la prima volta nel 1966, la Corolla detiene numerosi primati: dal 1997 è considerata l’auto più venduta di tutti i tempi ed è stata la prima a superare la soglia dei 30 milioni di esemplari prodotti. Secondo stime aggiornate al 2021, Toyota avrebbe superato quota 50 milioni di unità vendute nel mondo.

Tra il 2007 e il 2019, in diversi mercati — compresa l’Europa — la Corolla è stata commercializzata con il nome di Toyota Auris. All’interno della casa giapponese, il suo telaio è identificato dalla lettera E. Numeri e sigle che raccontano una storia di successo globale, confermata ancora una volta da un’auto capace di percorrere 2 milioni di chilometri senza mai arrendersi.