Getty Images Diego Armando Maradona acquistò nel 1991 una Renault Fuego GTA Max bianca, versione argentina della coupé francese

Ferrari e Lamborghini non sono mancate a Diego Armando Maradona. Persino un camion Scania ha rimpolpato la sua collezione, eppure tra le auto appartenute a quello che per molti resta ancora il più grande calciatore di tutti i tempi un altro modello passa spesso colpevolmente in sordina: una Renault Fuego GTA Max bianca. Anche se il prestigio delle supercar italiane resta ineguagliabile, la vettura francese porta impresso un ricordo preciso della sua carriera e, a 35 anni dall’acquisto, continua a suscitare interesse.

Maradona la comprò nuova nel giugno del 1991, quando aveva trent’anni ed era tornato in Argentina dopo aver ricevuto una squalifica di quindici mesi per la positività a un controllo antidoping durante la sua ultima stagione al Napoli. Cercava un’auto con cui spostarsi a Buenos Aires e scelse una coupé prodotta proprio nel suo Paese. La Fuego sarebbe rimasta nelle sue mani poco più di un anno.

Una coupé da quasi 200 km/h

Presentata in Francia nel 1980, la Fuego sfruttava la meccanica della Renault 18 e in Argentina trovò una seconda casa: veniva costruita nello stabilimento di Santa Isabel, vicino a Córdoba, ed era diventata una delle sportive preferite del mercato locale.

La GTA Max rappresentava l’evoluzione più prestazionale della gamma argentina. Sotto il cofano, un quattro cilindri da 123 CV, abbinato a un cambio manuale a cinque marce, permetteva di raggiungere quasi 200 km/h. All’epoca era considerata l’automobile di produzione nazionale più veloce dell’Argentina.

Quella di Maradona aveva carrozzeria bianca, sedili in pelle nera e il caratteristico lunotto posteriore molto inclinato. Altro che preparazioni estreme: il fascino dell’esemplare dipende soprattutto dal suo primo proprietario e dal fatto che sia sopravvissuto in uno stato di conservazione notevole.

Dalla televisione alla vendita da 65.000 dollari

La Fuego comparve davanti alle telecamere, mentre Maradona raggiungeva gli studi di Ritmo de la Noche, il programma condotto da Marcelo Tinelli. La utilizzava inoltre per andare agli allenamenti nei boschi di Palermo, a Buenos Aires, e all’autodromo cittadino in occasione di una gara di Turismo Carretera.

Nel luglio 1992, prima di trasferirsi al Siviglia, il campione vendette la Renault. L’auto tornò a far parlare di sé nel 2018, quando venne proposta a 23.000 dollari con circa 67.500 chilometri sul contachilometri. Nel 2022 fu protagonista di un’iniziativa di sorteggio legata agli NFT. Due anni dopo venne esposta a Plaza Serrano, nel quartiere Palermo.

Nel marzo 2026 la coupé è riapparsa sul mercato attraverso la pilota Aixa Franke. I proprietari chiedevano 65.000 dollari e il contachilometri indicava appena 67.622 chilometri. Rispetto al 2024, ne aveva percorsi soltanto 38.

Non è l’unica vettura appartenuta al Pibe de Oro ad aver attirato l’attenzione dei collezionisti: la BMW i8 da lui guidata durante il periodo trascorso a Dubai è stata proposta all’asta.

Il figlio ospite a Verissimo

La memoria del campione argentino rivive oggi, domenica 1° novembre, in televisione. Diego Armando Maradona Jr sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, in onda su Canale 5 dalle 15.45. Il figlio del Pibe de Oro ripercorrerà il rapporto con il padre, scomparso il 25 novembre 2020, e parlerà degli ultimi sviluppi del procedimento giudiziario riguardante l’équipe medica che lo seguiva prima della morte. Negli studi si presenteranno anche Francesca Chillemi, Rodrigo Guirao, Emanuel Lo, Antonella Elia e Delia Duran, moglie di Alex Belli.