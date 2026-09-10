Donyell Malen coltiva una grande passione per le auto e possiede una collezione sorprendente, dalle BMW più ricercate fino alle sportive Ferrari e Porsche

Ufficio Stampa BMW/Getty Images Malen: le auto sono un'ossessione per l'attaccante della Roma

C’è chi durante le trasferte guarda una serie e chi prova a dormire. Donyell Malen preferisce aprire AutoScout e mettersi alla ricerca della prossima macchina. Un “matto” per i compagni di squadra, che si divertono a prenderlo in giro, ma il bomber della Roma sembra aver sviluppato una passione ben più profonda rispetto al classico calciatore attratto dalle supercar. Nel suo garage convivono infatti modelli moderni e auto diventate ormai oggetti da collezione.

Tutto è cominciato con BMW. Malen ha raccontato a DAY1 di essersi avvicinato al marchio da bambino, trascorrendo parecchio tempo su YouTube e osservando le auto dalla finestra. C’entrava pure suo padre, proprietario a sua volta di una BMW. Una passione rimasta intatta negli anni e oggi evidente dando un’occhiata alle vetture accumulate dal nazionale olandese.

Una BMW cercata fino in Romania

Una delle più curiose è la BMW 320is della generazione E30, decisamente meno scontata della celeberrima M3. La 320is nacque soprattutto per Italia e Portogallo e utilizzava una versione da 1.990 cc del quattro cilindri S14 strettamente imparentato con quello della M3. Malen ha scovato il proprio esemplare in Romania dopo averlo cercato online.

La BMW occupa un posto speciale nella raccolta proprio perché dietro all’acquisto esiste una ricerca, ed è un leitmotiv nel modo in cui il calciatore parla delle proprie macchine: non gli interessa soltanto riempire il garage di modelli costosi. Durante i viaggi continua a consultare gli annunci e, come ha raccontato scherzando, capita che i compagni siano su Netflix e lui su AutoScout.

Un garage affollato

Tra i modelli dell’Elica, Malen possiede pure una 1M, una M3 E46 Cabrio e, ultima aggiunta, una M3 CS Touring in British Racing Green. Fuori da Monaco di Baviera la scelta diventa ancora più varia, con una Volkswagen Golf GTI Clubsport S e una Toyota GR Yaris.

Salendo ulteriormente di categoria si incontrano una Porsche 911 GT3 Touring e una Ferrari 458 Spider. Proprio il Cavallino Rampante porta con sé un ricordo personale. Da giovane Malen ebbe l’occasione di girare per Monaco su una Ferrari 812 insieme a Mino Raiola, scomparso nel 2022. Quell’esperienza contribuì alla sua passione per Ferrari e anni dopo nel garage sarebbe arrivata la 458 Spider.

Per Malen queste vetture hanno valore al di là del prezzo. L’idea è conservarle e un giorno mostrarle ai figli come testimonianza di un periodo particolare della propria storia. Ogni esemplare, ha spiegato parlando della raccolta, porta con sé un ricordo, in controtendenza rispetto alle supercar del momento acquistate dai colleghi soltanto perché il contratto permette di farlo.

Fenerbahçe-Roma: notte da Champions

Ma la testa va ora al campo, perché questa sera Malen ha un appuntamento importante a Istanbul. La Roma affronta il Fenerbahçe alle 18:45 nella prima giornata della fase campionato di Champions League. Per i giallorossi si apre così il cammino europeo sul campo di una squadra che torna a disputare la competizione davanti al proprio pubblico dopo una lunga assenza.

L’olandese arriva alla trasferta turca dopo un ottimo avvio di stagione, con cinque gol già realizzati. Stavolta, insomma, durante il viaggio verso una partita europea avrebbe avuto parecchio materiale automobilistico da consultare, eppure gli toccherà lasciare AutoScout sul telefono: contro il Fenerbahçe i giallorossi avranno bisogno soprattutto del Malen calciatore.