Tra un controllo della polizia e un regalo che ha commosso il pubblico, Dwayne Johnson ha collezionato storie automobilistiche straordinarie quasi quanto lui

Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Le auto di Dwayne Johnson: da un'auto usata a un SUV di lusso

Sui ring di wrestling così come sui set cinematografici Dwayne Johnson ha affrontato ogni tipologia di avversario. E nella vita? Smessi i panni di action hero, The Rock deve fermarsi quando glielo chiede la Polizia. È successo a Los Angeles, lo scorso aprile, mentre guidava una Porsche Cayenne Turbo GT. L’attore era appena stato alla cerimonia sulla Walk of Fame dedicata a Emily Blunt e Stanley Tucci, ma a rovinargli la giornata, almeno per qualche minuto, sono stati i vetri oscurati della vettura.

Gli agenti lo hanno fermato per un controllo sulla conformità dei finestrini. Niente inseguimenti da Fast & Furious: Johnson è sceso dall’auto e ha consegnato i documenti richiesti al poliziotto. La scena, ripresa dai fotografi, ha fatto rapidamente il giro del web ed è facile intuire il perché: non capita tutti i giorni di vedere un agente alle prese con un automobilista di quasi due metri.

Da una Ford da 40 dollari a un regalo da sogno

La prima automobile di Johnson risale al periodo adolescenziale. Appena quindicenne, a Nashville, si imbatté in un uomo disposto a vendergli una Ford Thunderbird del 1979 per 75 dollari. Nonostante ne avesse appena 40 con sé, riuscì a portarsela via, dando la propria parola che avrebbe saldato il resto in seguito.

Il bello, o forse il peggio, arrivò durante il tragitto. Dal sedile posteriore spuntò un uomo che stava dormendo sul pavimento dell’abitacolo. Johnson e l’amico che viaggiava con lui lo fecero scendere, ma i guai non erano finiti. Il venditore non gli aveva consegnato la chiave necessaria per aprire il tappo del serbatoio.

Impossibilitato a fare rifornimento, il futuro divo abbandonò la Thunderbird nel parcheggio di un Burger King: un acquisto da 40 dollari che difficilmente avrebbe potuto andare peggio, ripreso anche nella serie televisiva Young Rock, sebbene con qualche libertà narrativa.

Molti anni dopo, una Ford sarebbe tornata protagonista di una storia a lieto fine. In una proiezione speciale del film Red Notice nel 2021, Johnson fece una sorpresa a Oscar Rodriguez, veterano della Marina statunitense scelto per il suo impegno nell’aiutare altre persone e le attenzioni dedicate alla madre anziana.

All’uscita dal cinema, Rodriguez trovò ad aspettarlo il Ford F-150 Raptor personalizzato dell’attore, che glielo consegnò insieme a un biglietto scritto a mano. Inizialmente aveva pensato di donare la Porsche Taycan utilizzata nel film, purtroppo, però, la Casa tedesca non aveva aderito all’iniziativa e così decise di mettere a disposizione il proprio veicolo.

Black Adam: The Rock su Italia 1

I buoni sentimenti andranno messi da parte. Questa sera, mercoledì 14 ottobre, Dwayne Johnson è protagonista di Black Adam, in onda su Italia 1 in prima serata, film del 2022 di Jaume Collet-Serra in cui interpreta Teth-Adam, un uomo dotato di poteri straordinari che torna in libertà dopo cinquemila anni di prigionia.

Il suo concetto di giustizia non coincide esattamente con quello dei supereroi tradizionali. A cercare di fermarlo interviene la Justice Society of America, con personaggi interpretati tra gli altri da Pierce Brosnan e Aldis Hodge. Per Johnson è l’occasione di tornare a mostrare i muscoli davanti alle telecamere, senza il rischio di essere fermato per i vetri oscurati.