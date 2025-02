Le auto elettriche, come altri modelli di ultima generazione, non hanno la ruota di scorta full-size. Scopriamo le motivazioni delle Case costruttrici

Le auto elettriche hanno rivoluzionato molti schemi dell’automotive, facendo storcere il naso ai puristi. L’assenza di sound è solo uno degli aspetti che manda in tilt un petrolhead. Uno dei dettagli più curiosi delle auto moderne è legato anche all’assenza di una ruota di scorta. In passato tutti i veicoli avevano il cosiddetto ruotino per qualsiasi evenienza. Oggi stanno scomparendo creando diversi interrogativi nella testa di chi è cresciuto con l’uso del cric.

La tecnologia degli pneumatici è migliorata, notevolmente, nel nuovo millennio. Oltre a fornire più aderenza, le mescole migliori sono molto robuste. Oggi anche in caso di foratura un automobilista riesce a mantenere il controllo e può affrontare chilometri a bordo senza troppi patemi, raggiungendo poi l’officina più vicina per una sostituzione dello pneumatico bucato. L’aumento complessivo delle prestazioni delle supercar, ad esempio, può essere garantita da mescole perfezionate in ogni aspetto.

Le vetture sono sempre più pesanti e non c’è spazio per una ruota di scorta full-size. La mole di una EV è già impattante sul piacere di guida e tantissime case costruttrici, tra cui Hyundai, hanno deciso che avrebbero garantito soltanto una bomboletta di sigillante per pneumatici e un compressore d’aria portatile per i suoi nuovi modelli. Consumer Reports ha affermato che dal 2020, circa il 50% delle auto testate è dotato di ruote di scorta compatte, mentre solo il 10% è dotato di vere ruote full-size. Nei veicoli le ruote di scorta sono un peso extra importante. Il peso va a danneggiare il risparmio di carburante. E le case automobilistiche hanno rigidi paletti da rispettare sulle emissioni.

La riduzione del peso complessivo del mezzo può consentire ai marchi di pubblicizzare autonomie maggiori. Le auto full electric, inoltre, stanno anche abbandonando le ruote di scorta a causa di limiti di spazio. Ad affermarlo è Robby DeGraff, responsabile di product and consumer insights presso la società di ricerca AutoPacific. “Penso che il motivo principale per cui stiamo vedendo sempre più veicoli elettrici allontanarsi dalle ruote di scorta sia semplicemente l’imballaggio“, ha annunciato l’esperto, come riportato sulle colonne di Insideevs.com. Il vano sotto il pavimento per le ruote di scorta viene sacrificato per avere più spazio per il pacco batteria.

Un portavoce della General Motors ha aggiunto: “La tecnologia degli pneumatici e l’assistenza stradale sono oggi sufficientemente forti da consentirci di dare priorità alle cose quotidiane che i nostri conducenti desiderano“. Le parole di Shad Balch, direttore delle comunicazioni per Chevrolet, fanno comprendere come per le Case la questione sia diventata anche una opportunità di business. Diversi brand forniscono ancora la ruota di scorta, ma più delle volte come optional.

Il trend generale è quella di garantire solo un kit di riparazione. Proporre la ruota come optional garantisce una consistente marginalità per tutte le case costruttrici. Inoltre, questo dettaglio consente di dichiarare volumetria e dimensioni maggiori del vano bagagli in assenza di una ruota. Data la tecnologia, forse viviamo un’era in cui la rottura di una mescola non è un problema realistico per la stragrande maggioranza di automobilisti, almeno che non si faccia dell’off-road o non si affrontino strade non pulite con cura.