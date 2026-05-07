Elio e le Storie Tese non hanno dimenticato l'auto dei loro esordi: dalla canzone omaggio all'edizione speciale, la piccola italiana è rimasta un punto fermo

Ufficio Stampa Fiat/Getty Images Elio e le Storie Tese hanno addirittura dedicata una canzone all'auto dei loro esordi

Milano, il liceo Einstein, le prime note e… una Fiat 500. Il ritorno di Elio e le Storie Tese in TV, ospiti della puntata di giovedì 7 maggio a Splendida Cornice su Rai 3, fa riaccendere agli appassionati di motori una lampadina su un legame storico e quasi sentimentale con l’auto torinese. Le forme arrotondate, i fari circolari e le dimensioni minuscole dell’utilitaria più famosa d’Italia hanno tenuto compagnia alla band, al punto da ispirare una canzone e un’operazione di design memorabile.

Gli esordi e il tributo musicale

Tutto cominciò nel 1992, alla pubblicazione dell’album İtalyan, Rum Casusu Çıktı: come facilmente intuibile (e confermato sul sito ufficiale del gruppo), il brano Cinquecento omaggia la vettura. In pieno stile “Elii”, la canzone fa leva sull’assurdo e sul linguaggio semplice, in cui la macchina simboleggia l’italianità da smontare e rimontare. Invece di cantare le lodi delle supercar popolari all’epoca, il gruppo preferì l’estetica dell’assurdo e del quotidiano, un contenitore di vite e di storie minime, affine alla personalità dal complesso più anomalo e geniale del panorama nazionale.

Oltre al contributo musicale, la 500 ha faticato insieme a loro. Le cronache degli inizi ricordano come, nei primi anni ’80, fosse proprio una “Cinquina” a scarrozzare la band tra i locali e i teatri di Milano. In particolare, i ricordi convergono su una Fiat 500 L blu con le finiture cromate, che se oggi riscuote il favore dei collezionisti, nel 1980 era solo una macchina necessaria a destreggiarsi tra il traffico meneghino. Lontano dai cliché delle rockstar patinate, il gruppo stava inventando un nuovo modo di fare musica e la praticità della vettura risolveva ogni problema di parcheggio.

L’edizione speciale per il tour

A dicembre 2017 il legame è diventato ufficiale, nero su bianco. In occasione di quel tour d’addio poi diventato leggenda (perché, ovviamente, non si sono mai sciolti davvero), Fiat ha sfornato una 500 dedicata alla band. Piuttosto che proporre la solita edizione limitata riservata ai fanatici del design, il costruttore rispolverò la stessa irriverenza degli artisti, ringraziandoli per aver guidato la piccola di casa Fiat quando ancora non li conosceva nessuno.

Il modello, manco a dirlo, colpiva nell’originalità: le due vistose sopracciglia applicate sopra i proiettori anteriori erano un omaggio grafico inconfondibile allo sguardo di Stefano Belisari, in arte Elio. Nel video di lancio, Elio e le Storie Tese utilizzavano la citycar a mo’ di macchina del tempo, attraversando i luoghi simbolo della relativa formazione, come il Liceo Scientifico Einstein di Milano, dove Stefano Belisari, Luca Mangoni e Marco Conforti si incontrarono per la prima volta nel lontano 1979.

Come ogni giovedì sera, anche il 7 maggio Splendida Cornice torna su Rai Tre, denso di contenuti e volti amati dal grande pubblico, con un parterre che va da Jasmine Trinca a Frankie hi-nrg mc, fino alla star internazionale Willem Dafoe. Eppure, per chi mastica pane e motori, il momento clou arriva con l’ingresso di Elio e le Storie Tese: tra una nota e l’altra del loro “Concertozzo”, sarà impossibile non ripensare a quella vecchia Fiat 500 L blu che li accompagnava ai primi concerti milanesi.