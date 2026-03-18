Nel garage di Elisabetta Canalis ruggiscono V8 da lavoro e SUV di gran classe: scopriamo le auto scelte dalla showgirl sarda, ospite a Stasera tutto è possibile

Ufficio Stampa Chevrolet/Getty Images Potenza V8 e comfort d'altri tempi: le auto di Elisabetta Canalis

Concretezza d’oltreoceano ed eleganza europea: il parco auto di Elisabetta Canalis rivela un’interesse doppia anima. Da anni residente a Los Angeles, la showgirl sarda, ospite a Stasera tutto è possibile nella puntata di mercoledì 18 marzo su Rai Due, ha spesso condiviso con i suoi follower video e scatti che la ritraggono a bordo o accanto a veicoli dal DNA americano.

Il gigante americano

La scena che più ha colpito i fan, un video condiviso su Instagram, la ritrae alla guida del Chevrolet Silverado. Con una lunghezza di quasi 6 metri e una lunghezza di oltre 2, il pick-up full-size è un “animale” fuori scala per le strade del Vecchio Continente. Nato per il lavoro duro e trainare rimorchi pesanti (fino a più di 5.500 kg), affonda le basi su una struttura a longheroni, lontana dalla filosofia costruttiva dei city-SUV.

In termini meccanici, la gamma comprende unità a benzina V8 da 5.3 o 6.2 litri con una potenza massima di 420 CV, mentre la versione diesel 3.0 brilla a livello di coppia (624 Nm). Anche se dalla mole non si direbbe, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in circa 6-7 secondi. Volete averne uno anche voi? Dovete passare attraverso le procedure di importazione, e mettere in preventivo una spesa non trascurabile: si parte da circa 70.000 euro per la versione base e si arriva a superare i 90.000 euro per gli allestimenti di punta.

Lusso britannico

Tuttavia, il garage della Canalis sembra ospitare anche un’anima decisamente più raffinata. In alcuni scatti è apparsa mentre scende da un Range Rover Sport. Il SUV premium riesce a eccellere in ogni occasione grazie alle sospensioni pneumatiche e al sistema Terrain Response.

Con motorizzazioni che includono potenti versioni plug-in hybrid fino a 550 CV, la vettura britannica offre prestazioni da sportiva (0-100 km/h sotto i 5 secondi nelle versioni top) e un abitacolo di ottima fattura, sia nei materiali sia nell’impianto acustico. Se col Silverado si acquista la capacità di carico, col Range Rover si paga il connubio tra lusso e capacità off-road d’eccellenza: i prezzi di listino partono da 91.900 euro.

Stasera tutto è possibile

Dalle strade di Los Angeles e dal comfort dei suoi veicoli premium, Elisabetta Canalis fa ritorno sul piccolo schermo italiano, che non l’ha mai dimenticata fin dai tempi di Striscia la notizia. È attesa infatti come ospite speciale nella terza puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino, in onda oggi, 18 marzo, in prima serata su Rai 2.

La serata, intitolata Step Crime, promette risate e situazioni surreali, mischiando il tema del “giallo” a una comicità travolgente. Elisabetta si unisce al cast fisso — composto da Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito — e ad altri ospiti come Rocco Papaleo e Nathalie Guetta. Tra i giochi più attesi come Step Burger e Alphabody, il momento clou è certamente la stanza inclinata, dove gli ospiti della puntata devono mettere alla prova il loro equilibrio in una sfida contro la gravità. Un ritorno graditissimo per il pubblico, pronto a vedere la Canalis uscire dalla propria comfort zone automobilistica per tuffarsi nel divertimento senza freni di Rai 2.