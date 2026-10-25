Un principe con il pallino dei motori: Emanuele Filiberto ha sfidato gli sterrati con una Mitsubishi, prima di mettersi al volante di Maserati e Lamborghini

Ufficio Stampa Lamborghini/Getty Images

Il sangue blu non impedisce di sporcarsi le mani, soprattutto quando c’è un’auto di mezzo. Emanuele Filiberto di Savoia ha preso il concetto alla lettera: prima ancora di lasciarsi conquistare dalle supercar, ha affrontato sterrati e percorsi accidentati al volante di una Mitsubishi, cimentandosi persino nelle gare. Una passione ereditata dal padre Vittorio Emanuele, che lo ha portato dalle macchine storiche alle moderne sportive da oltre mille cavalli. Perché, almeno su strada, i titoli nobiliari contano decisamente meno di quanto si nasconde sotto il cofano.

Una passione di famiglia

Il suadente richiamo dei motori ha attirato Emanuele Filiberto fino alle competizioni. Nel 2003 partecipò al Raid dell’Etna al volante di una Mitsubishi Pajero 3.2 diesel, conquistando il decimo posto nella classifica assoluta e il quarto nella propria classe. E chi se lo sarebbe mai immaginato un lato così spartano del principe, un uomo al quale evidentemente piace pure misurarsi su percorsi impegnativi, anziché limitarsi ai mezzi di rappresentanza.

La passione per le vetture storiche lo ha visto concorrere anche alla Coppa Milano-Sanremo nel 2019, alla guida di una Fiat 1100 TV del 1955, tra le interpretazioni più sportive dell’epoca in casa Fiat. In occasione della stessa manifestazione testò una Fiat 514 Torpedo del 1929.

Si traccia quasi da solo il parallelo con Vittorio Emanuele, all’epoca proprietario di una decina di vetture storiche, tra cui una Fiat Topolino e una AC Cobra. Alcune pubblicazioni hanno attribuito i due modelli pure al figlio, senza però fornirne prove inconfutabili.

Dalla Maserati MC20 alla Lamborghini Revuelto

Una bella sorpresa ha atteso i fotografi al Giro Automobilistico d’Italia del 2025. Insieme alla compagna Adriana Abascal, il principe è salito a bordo di una Maserati MC20 da 630 CV, merito del V6 biturbo di 3 litri, che le permette di raggiungere i 100 km/h da ferma in meno di tre secondi e di andare oltre i 325 km/h.

Non era comunque una “toccata e fuga” con le supercar italiane. Appena pochi mesi prima, infatti, aveva provato a Sant’Agata Bolognese la Lamborghini Revuelto: al V6 si sostituisce un V12 aspirato, affiancato da tre unità elettriche, capaci di sviluppare 1.015 CV combinati, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e oltre 350 km/h di velocità massima. La vettura può però anche viaggiare senza emissioni allo scarico, sfruttando i due motori anteriori senza chiamare in causa il dodici cilindri.

Domenica In: gli ospiti del 25 ottobre

Nel suo consueto giro di ospiti, Mara Venier accoglierà in studio anche Emanuele Filiberto di Savoia durante la puntata di Domenica In in onda oggi, domenica 25 ottobre 2026, su Rai 1 a partire dalle ore 14. Il principe rifà capolino davanti al pubblico televisivo, dopo anni nei quali ha alternato partecipazioni a programmi di intrattenimento e attività legate alla storia della famiglia Savoia.

Il cinema sarà uno degli argomenti della puntata, con Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e Giovanni Veronesi alle prese con la promozione di Dio ride, in uscita il 29 ottobre. Ballando con le Stelle entrerà nella conversazione con Aurora Ramazzotti, Anna Safroncik, Eugenio Finardi e Alberto Ravagnani, mentre Piero Sansonetti, Francesca Barra e Gaia Tortora affronteranno i temi dell’attualità.