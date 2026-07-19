Getty Images Le auto di Emiliano Martinez: carattere da numero uno

Quattro anni fa i suoi guantoni hanno regalato il titolo mondiale contro la Francia. Questa volta ci sarà da superare l’ostacolo Spagna, ma la posta in palio rimane la stessa: se nella metà campo avversaria Messi avrà le attenzioni speciali della difesa iberica, tra i pali le responsabilità ricadranno su Emiliano Martinez.

Lo stile del portiere lo ha reso in breve tempo un personaggio da prima pagina, e anche quando lascia il centro sportivo dell’Aston Villa non fa niente per passare anonimo, a bordo di due auto americane: una Ram 1500 dalle proporzioni gigantesce e una Ford Mustang Mach 1, arrivata nelle sue mani durante un periodo trascorso con la nazionale.

Coppia di americane per il portiere argentino

In un video registrato all’uscita dal centro di allenamento del club inglese vediamo Dibu concedere qualche autografo ai tifosi, prima di ripartire sulla Ram 1500. Un mezzo ingombrante, garanzia di prestazioni e sistemi di sicurezza ai massimi livelli, comune negli Stati Uniti, molto meno nel Regno Unito, dove, tra corsie strette e parcheggi adatti a vetture compatte, occorre prestare un po’ più di attenzione. La posizione di guida rialzata e il generoso spazio a bordo sono però dei vantaggi degni di nota, a maggior ragione per un atleta alto quasi due metri. Sul prezzo del suo esemplare non esistono informazioni attendibili e le numerose configurazioni disponibili impediscono persino di proporre una stima ragionevole.

Nel settembre 2024 il portiere si è fatto vedere con una Ford Mustang Mach 1 color Fighter Jet Gray, ringraziando sui social Ford Argentina per la “macchina”. In quel caso non si trattava, però, di un acquisto: il veicolo apparteneva alla flotta promozionale della filiale ed era stata concessa al calciatore per l’utilizzo quotidiano durante il ritiro della Selección, come ricostruito da CuyoMotor.

Sotto il lungo cofano della Mach 1 lavora un V8 aspirato di 5 litri da 475 CV, collegato a un cambio automatico a dieci rapporti. La coppia raggiunge 569 Nm e viene inviata alle ruote posteriori, secondo una ricetta rimasta fedele alla tradizione delle muscle car statunitensi. Prestazioni e rumore sono quindi lontanissimi dalla sobrietà di una normale vettura di servizio.

Al momento dell’utilizzo, la Mach 1 era ormai uscita dai listini ufficiali. Sul mercato argentino dell’usato le quotazioni di esemplari immatricolati tra il 2021 e il 2023 oscillavano dai 100.000 ai 120.000 dollari nel 2024, soggette alle particolari oscillazioni economiche del Paese. Un problema che Dibu non si sarà comunque posto, semplicemente perché quella Mustang non gli apparteneva.

In comune la Ram 1500 e la Mach 1 hanno un’origine americana e un modo piuttosto esplicito di occupare lo spazio. La prima punta sulle dimensioni, la seconda affida il proprio carattere al V8, entrambe adatte a un giocatore abituato a trasformare persino una parata in uno spettacolo.

Spagna-Argentina: nuovamente davanti alla storia

Alle 21 italiane di domenica 19 luglio, Spagna e Argentina si affrontano nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. La Roja va a caccia del secondo alloro dopo quello conquistato nel 2010 in Sudafrica, mentre l’Albiceleste arriva all’appuntamento da campione in carica.

Contro Lamine Yamal e compagni i riflessi di Martinez dovranno essere tirati a lucido. Il suo rendimento nei grandi appuntamenti ha spesso cambiato il destino dell’Argentina, soprattutto quando una partita è arrivata ai rigori. Prima di tornare alla guida c’è una coppa da alzare al cielo.