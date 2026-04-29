Emma Marrone sarebbe fedele alla stessa auto da oltre dieci anni: un legame solido che si alterna a icone rock e bolidi americani dal fascino internazionale

Ufficio Stampa Audi/Getty Images Un'auto tedesca è il porto sicuro di Emma Marrone

Palco o strada non fa differenza: Emma Marrone è abituata ad avere sempre l’ultima parola e in auto mostra i denti. Quella grinta famelica che l’ha resa una delle cantanti più apprezzate e in vista nel panorama italiano la porta fino al sedile di guida, del resto il punto sta tutto lì, nella capacità di farsi sentire in mezzo al frastuono dei motori e della folla. Zero filtri, solo potenza e un’anima ribelle impossibile da tenere a bada.

La prima serie del SUV compatto

A quanto pare, la Marrone sarebbe fedele alla sua auto da più di dieci anni. Secondo voci insistenti continuerebbe a puntare sull’Audi Q3, la stessa mostrata nel lontano 2013 in un post sui social: reduce dal successo di Amici e ormai stella consacrata dell’industria discografica, sembrava godersi la compagnia del modello tedesco, confortevole e facile da apprezzare al volante. Sotto la sigla 8U, la prima generazione del SUV compatto festeggiava il felice approdo nelle concessionarie, il primo capitolo di una storia luminosa portata avanti dalle due serie successive.

Sulla piattaforma del gruppo Volkswagen dell’epoca raggiungeva una lunghezza di poco inferiore ai 4,4 metri, offrendo al conducente e al resto degli occupanti un assetto rialzato, ma con il senso della misura. Il compito di muoverla toccava al generoso 2.0 TDI, un motore in grado di macinare chilometri a fronte di consumi limitati, intorno ai 17-18 km/l, che farebbero davvero comodo oggi, mentre il prezzo del carburante rischia di schizzare verso cifre record.

Della Q3 spiccava, inoltre, la dotazione di sicurezza, comprensiva delle migliori tecnologie su piazza del periodo, come le 5 stelle ai crash test Euro NCAP confermarono. Il porto dove rifugiarsi: tra interni curati e materiali premium, Emma si sentirà ancora a proprio agio ogni volta che la mette in moto, anche perché la concretezza della vettura calza a pennello con la personalità dell’artista.

La prima delle pony car

Oltre all’Audi, un’altra quattro ruote è entrata di prepotenza nell’immaginario dei fan di Emma: la Ford Mustang. Per il lancio del suo album Souvenir, la cantante ha omaggiato il fascino immortale della prima “pony car” della storia, icona di libertà e ripartenza, esattamente i temi trattati nel disco.

Caratterizzata dal lungo cofano e dalla coda corta, la Mustang del 1964 usata nel giro promozionale evoca le strade americane e sfoggia un’estetica rock affine al look della Marrone. In veste coupé o Fastback, il veicolo ha fatto sognare un Paese intero, tanto semplice sotto il profilo meccanico quanto emozionante da provare, con il ruggito dei motori V8 a fare da soundtrack.

Battiti Live Spring: mai rettilinei banali

Dalla Puglia a Detroit, la strada di Emma non conosce rettilinei banali. La prossima tappa? Il Battiti Live Spring, l’inedita versione primaverile del celebre festival musicale al via mercoledì 29 aprile su Canale 5. Condotto da Michelle Hunziker e Alvin, lo show si sposta dalla tradizionale Puglia alla scenografica Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Emma sarà tra i protagonisti più attesi della prima puntata, pronta a infiammare il pubblico emiliano con la sua energia travolgente in una scaletta arricchita da altri grandi nomi come Annalisa, Fedez e Geolier.