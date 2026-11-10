Che auto guidava Ennio Morricone, i modelli del Maestro

Ufficio Stampa Citroën/Getty Images Le auto di Ennio Morricone: espressione di epoche differenti

Il 10 novembre 2026 ricorrono 98 anni dalla nascita di Ennio Morricone, tra i più grandi compositori ad aver lavoratore nel cinema. Dagli spaghetti western di Sergio Leone a Nuovo Cinema Paradiso, le sue musiche hanno accompagnato film diventati immortali. Quel che è meno sul suo conto è l’interesse per le automobili, come alcuni modelli possono confermare: in garage ospitava due Citroën fuori dal comune, una SM con motore Maserati e una raffinata DS21 Cabriolet, insieme a una Lancia Delta, consegnatagli personalmente nel 2008.

La Citroën SM con motore Maserati

Cinecittà chiamava: Ennio Morricone rispondeva. Per raggiungere gli studi comprò nel 1972 una Citroën SM, due anni dopo l’arrivo del modello sul mercato, frutto di un progetto in anticipo sui tempi. Il costruttore francese, che nel 1968 aveva acquisito Maserati, aveva infatti sfruttato le competenze della Casa modenese per realizzare una gran turismo diversa da quelle a cui il pubblico era abituato.

A Modena era stato affidato lo sviluppo del motore V6, che Citroën aveva deciso di abbinare alla trazione anteriore. La SM disponeva di sospensioni idropneumatiche e di uno sterzo servoassistito dal funzionamento particolare, capace di adattarsi alla velocità, ma a renderla immediatamente riconoscibile era la carrozzeria, con il cofano molto allungato e una linea decisamente diversa da quella delle concorrenti.

Morricone guidò la sua SM fino al 1976, quando decise di venderla. Dell’automobile si è tornati a parlare nel 2022, quando Repubblica ha raccontato il recupero e il restauro dell’esemplare appartenuto al Maestro.

La Citroën DS21 Cabriolet: un gioiello francese

Prima della SM, Morricone aveva già scelto un’altra Citroën di grande prestigio: la DS21 Cabriolet di Morricone risaliva al 1968. Il compositore l’aveva comprata nuova e con lei affrontava anche viaggi lunghi. A occuparsi della versione scoperta era stato Henri Chapron, carrozziere francese al quale Citroën affidava la realizzazione di questi modelli. Dal 1961 al 1971 la produzione delle DS Cabriolet ufficiali si fermò a 1.365 esemplari, una piccola parte delle DS costruite in quegli anni.

La vettura appartenuta al Maestro, in tinta rosso Bordeaux, abbinata a interni in pelle nera e al cambio semiautomatico, è stata esposta nel 2017 al DS Store di Roma, accanto ad altri esemplari storici. Un’occasione per ammirare da vicino un’automobile che, oltre al valore collezionistico, poteva vantare un proprietario illustre.

Lancia Delta: un incontro tra musica e motori

Nel luglio 2008, presso il Lancia Center di Roma, Morricone ricevette le chiavi di una nuova Lancia Delta 1.6 Multijet da 120 CV, consegnatagli da Olivier François in persona, allora amministratore delegato del marchio. Il compositore conosceva già la vettura per una ragione professionale: aveva firmato la colonna sonora dello spot pubblicitario interpretato da Richard Gere.

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La Delta, presentata proprio nel 2008, segnava il ritorno di un nome storico della Casa torinese, stavolta su una berlina a cinque porte pensata per offrire spazio e comfort. La versione 1.6 Multijet recapitata a Morricone montava un motore turbodiesel da 120 CV, in controtendenza rispetto alle sofisticate Citroën guidate in passato. Tre automobili appartenenti a epoche differenti, che con il loro stile svelano anche un aspetto meno noto della vita del compositore romano, scomparso il 6 luglio 2020 a 91 anni.