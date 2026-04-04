Getty Images Ospite ad Amici, Enrico Brignano guida anche auto storiche

Tra un monologo sul palco e un’apparizione al Serale di Amici, la passione per le auto di Enrico Brignano emerge spesso come un racconto nostalgico e divertente della sua vita. Il comico romano, ospite fisso dei grandi show del sabato sera, non ha mai nascosto il suo debole per i mezzi che hanno segnato la storia del costume italiano, passando dai ricordi d’infanzia legati al lavoro del padre fino alle moderne soluzioni per sopravvivere nel traffico della Capitale.

La Smart “tecnologica” e il video virale

Sui social i fan hanno potuto ammirare la sua Smart ForTwo. Ormai arresosi all’evoluzione della tecnologia, Brignano ha pensato bene di farsi montare un tablet aftermarket dalle maxi dimensioni, piazzato proprio sopra la plancia di serie.

Uscita di serie nel 2024, la 453 dell’allievo di Gigi Proietti rimane imbattibile nei parcheggi impossibili: forte di una lunghezza inferiore ai 2,70 m, gira su sé stessa con un raggio di sterzata sotto i sette metri. In queste condizioni il motore diventa quasi un dettaglio secondario: tanto il turbo da 90 CV quanto il powertrain elettrico della versione EQ non tolgono nulla alla capacità della citycar di destreggiarsi fra le code sul Raccordo.

Il mito del Bulli in ricordo del padre

Tuttavia, il pezzo forte della collezione ha origini anni Settanta. Senza lasciarsi dissuadere dalle difficoltà riscontrate durante la ricerca, Enrico ha recuperato un Volkswagen Bulli T2, identico a quello usato dal padre quando trasportava la frutta. Ha scovato un celebre Bay Window, icona della cultura hippie dalle doti di resistenza straordinarie, di colore verde con targa Roma e lo ha rimesso a nuovo pezzo dopo pezzo. È il suo modo per tornare a quei pomeriggi passati in mezzo alle cassette di frutta, con l’odore tipico del motore boxer raffreddato ad aria che lo accompagnava mentre aiutava il papà.

Le regine dell’estate: Méhari e Spiaggina

Nel garage del comico fanno poi bella presenza le auto “da vacanza” per eccellenza. La Citroën Méhari, con la sua carrozzeria in plastica ABS e il peso di appena 535 kg, incarna la libertà assoluta: un’auto lavabile con la canna dell’acqua che non teme la salsedine.

Accanto all’esemplare di “passaporto” francese, brilla il mito della Fiat 500 Spiaggina, l’oggetto del desiderio dei VIP anni ’60, inconfondibile per i sedili in vimini e l’assenza di portiere. Recuperarne una oggi richiede una buona capacità di spesa, persino superiore ai 100.000 euro nel caso degli esemplari meglio conservati.

Amici: quando l’ironia stempera la tensione

Oltre alla passione motoristica, il legame tra il comico e la televisione resta saldissimo. Nella puntata di Amici di Maria De Filippi di sabato 4 aprile, Brignano torna a vestire i panni dell’ospite d’onore, portando la sua ironia in uno studio dove la tensione per la gara tra Caterina e Valentina è alle stelle. Mentre i giudici Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio valutano il talento dei ragazzi, la partecipazione a reality di Canale 5 del comico romano aiuta a stemperare il clima. Tra una sfida di ballo e una di canto, Brignano riporta tutti con i piedi per terra, o meglio, con le ruote sull’asfalto.