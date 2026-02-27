Personalità e dinamismo: l'auto di Enrico Nigiotti rispecchia il carattere dell'artista a Sanremo 2026. Con il SUV coupé la performance d'autore è assicurata

Ufficio Stampa Cupra/Getty Images Personalità e dinamismo: l'auto di Enrico Nigiotti è come il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026

Personalità e dinamismo: tratti che definiscono Enrico Nigiotti e la sua auto, la Cupra Formentor. Tra i grandi ritorni del Festival di Sanremo 2026, l’ex allievo di Amici porta sul palco una voce graffiante, l’immancabile chitarra e quel carattere che gli ha impedito di arrendersi davanti alle prime difficoltà.

Quanto costa il SUV coupé

La vettura ricopre una posizione fondamentale nella giovane storia del marchio spagnolo: è la prima creatura sviluppata interamente “in-house”, tagliando il cordone ombelicale che la legava a Seat. I paragoni con Nigiotti scattano immediati, avendo lui saputo costruire un percorso artistico indipendente e riconoscibile. A costo di scontare una gavetta faticosa, il cantante ha inseguito il successo secondo le proprie regole, e ha avuto ragione.

Non ha trovato i tappeti rossi distesi neanche la Formentor: la silhouette da coupé, lanciata sul mercato nel 2020 a prezzi di listino da circa 31.000 euro, sembrava azzardata, ma la riconoscibilità ha riscosso pareri positivi. Con una lunghezza di circa 4,45 metri e una larghezza di 1,84 metri, l’auto ha proporzioni muscolose ma agili, ideali per districarsi nel traffico caotico.

La gamma della prima Formentor era variegata, capace di adattarsi a ogni “ritmo” di guida. Mentre la versione 2.0 TSI da 245 CV fa dell’equilibrio la sua cifra distintiva, la variante VZ offre le performance più interessanti. Quest’ultima sviluppa 310 CV, mette a disposizione la trazione integrale, accelera da 0 a 100 km/h in circa 4,9 secondi e si spinge a una velocità massima di 250 km/h. Il telaio rigido e lo sterzo millimetrico trasformano le curve in un assolo di chitarra ben riuscito.

Non mancano però le opzioni più “green”, come le versioni ibride plug-in (PHEV) da 204 o 245 CV, capaci di percorrere circa 50 km in modalità puramente elettrica. In termini di lunghe percorrenze, il classico 2.0 TDI da 150 CV resta il compagno di viaggio infaticabile.

La tecnologia di bordo

Nell’abitacolo della Formentor il conducente trova calore e carattere. Il Cupra Virtual Cockpit, centro nevralgico, viene affiancato da un display touch da 10 pollici che accentra i comandi, lasciando la plancia essenziale e moderna. I sedili sportivi della dotazione standard assicurano stabilità nelle curve e garantiscono il massimo comfort durante le lunghe trasferte da Livorno ai palchi di tutta Italia.

Sul fronte della praticità, la Formentor asseconda le necessità degli utenti “on the road”. Il bagagliaio offre una capacità compresa tra i 420 e i 450 litri in base alla motorizzazione scelta: un volume ideale per caricare chitarre, pedaliere e l’intero guardaroba necessario ad affrontare le serate infuocate.

Il duetto al Festival di Sanremo 2026

A distanza di anni dal suo debutto nelle concessionarie, la Cupra Formentor di Enrico Nigiotti conserva un’identità facilmente riconoscibile. Oltre all’esclusività della VZ5 a cinque cilindri, la Formentor presidia le strade con le sue varianti più equilibrate. La solidità meccanica ricalca la natura dell’artista, immancabile all’Ariston anche nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026, dove Enrico Nigiotti sale insieme ad Alfa per interpretare En e Xanax, il celebre brano di Samuele Bersani. Una prova di maturità che, proprio come la sua Cupra, si affida all’impatto delle emozioni e alla rigorosa pulizia dell’esecuzione.