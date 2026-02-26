Ufficio Stampa Audi/Getty Images Anche in auto Eros Ramazzotti esprime grinta: una tedesca per il super-ospite del Festival di Sanremo 2026

Non c’è potenza senza stile e viceversa. È una regola che vale per le sue ballate, diventate icone mondiali, ma anche per le scelte che Eros Ramazzotti compie quando si parla di auto.

Dalla vittoria con “Terra Promessa” nell’84 alle vette delle classifiche globali, il percorso di Eros è stato una specie di gran premio senza soste. Protagonista indiscusso degli anni ’90, ha vissuto amori finiti su tutte le copertine, come lo storico matrimonio con Michelle Hunziker (da cui è nata Aurora, musa della celebre canzone omonima) e la successiva storia con Marica Pellegrinelli. Ma se la musica e la famiglia sono i pilastri della sua vita, un “chiodo fisso” lo accompagna: la passione viscerale per la velocità e i cavalli vapore.

Un garage da superstar

Sappiamo che il calcio è il suo primo amore fuori dal palco, ma Eros non è mai rimasto indifferente al fascino delle vetture di grossa cilindrata. A furia di scalare le classifiche e collaborare con miti del calibro di Tina Turner, Cher e Andrea Bocelli, il cantante ha potuto togliersi più di uno sfizio. I mezzi che sceglie devono avere grinta: non gli interessano le auto da “sfilata” fini a se stesse.

Se vi state chiedendo quale auto guida oggi, la risposta arriva direttamente dai social, spesso attraverso i video divertenti caricati da Aurora mentre scherza con il papà durante i loro spostamenti.

La scelta

Grazie ad alcune clip possiamo dire che la macchina del cantautore è una splendida Audi RS6, la via di mezzo ideale tra una station wagon spaziosa e una supercar brutale nelle prestazioni. Sotto il cofano di una macchina muscolare e solida, predisposta a macinare chilometri nel massimo comfort, batte il cuore di un otto cilindri biturbo da 4.0 litri capace di superare i 600 CV e offrire accelerazioni al cardiopalma (0-100 in circa 3,6 secondi).

Un altro punto a favore è rappresentato dalla trazione integrale quattro, garanzia di un handling stradale impeccabile anche quando il fondo si fa insidioso. Da buon padre di famiglia, Eros Ramazzotti è attento alla sicurezza, e la reattività della RS6 si sposa alla perfezione con l’energia che sprigiona durante i concerti negli stadi.

Festival di Sanremo 2026: un ritorno da eroe

Mettersi alla guida di un bolide simile è la naturale prosecuzione di un percorso che proprio in questo Sanremo 2026 tocca vette altissime. Il ritorno di Eros all’Ariston assume il sapore della consacrazione definitiva, un attestato di riconoscimento a quel ragazzo salito al successo con brani come “Una Storia Importante” e “Adesso Tu”.

Da allora, Ramazzotti non si è mai guardato indietro. Tra stadi gremiti e tour mondiali, ha fatto conoscere il suo talento a una platea vastissima, anche al di fuori dei confini nazionali. La precisione di un accordo di chitarra deve trovare un corrispettivo motoristico all’altezza, e per questo esiste la RS6. Del resto, se vuoi restare al vertice per quarant’anni, non puoi fare a meno della solidità: il cuore d’acciaio e la tenuta di strada impeccabile della “tedesca” le danno, è proprio il caso di dirlo, una marcia in più.