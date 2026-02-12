Getty Images L'auto di Ezio Greggio: lusso inglese anni Sessanta per il conduttore di Striscia la notizia

L’eleganza regna nel silenzio. Linee aggressive e schermi imponenti, requisiti irrinunciabili nelle auto odierne, spariscono di fronte alla scelta di Ezio Greggio, che riporta l’attenzione su una filosofia ormai rara: la sua Princess 1300 Vanden Plas recupera l’aristocrazia britannica e attraversa il traffico moderno con la grazia di un maggiordomo impeccabile. Accanto alla sua “piccola grande” inglese, il conduttore di Striscia la notizia appare radioso, stregato dal lusso di una macchina vintage racchiuso nelle dimensioni di una citycar.

La berlina controcorrente che sorprende

La meccanica della Austin/Morris 1100 fornisce l’ossatura alla vettura. Sir Alec Issigonis, già padre della Mini, optò per soluzioni d’avanguardia: il motore trasversale e la trazione anteriore garantiscono un’abitabilità sorprendente. Mentre il modello di serie andava incontro alle famiglie medie, la cura Vanden Plas eleva il progetto a un livello superiore.

Gli artigiani della storica carrozzeria plasmarono la berlina fino a conferirle un aspetto da “limousine in scala”. Poco ingombrante, la vettura sfoggia un calandra cromata davanti; dietro, invece, il disegno di Pininfarina mantiene un equilibrio solido tra sobrietà e prestigio.

Salotto di bordo accogliente in quattro metri

Sulle logiche di risparmio, trionfa lo stile britannico all’interno: dal cruscotto, contraddistinto da una lastra di radica di noce lucidata a specchio, ai sedili, che accolgono i passeggeri su poltrone in pelle Connolly, materiale evocativo dei club privati londinesi. Eppure, ad attirare le attenzioni è soprattutto un altro dettaglio: i tavolini ripiegabili in legno, inseriti dietro gli schienali anteriori. In un veicolo lungo oltre tre metri e mezzo, la quattro ruote d’oltremanica tocca rare vette di classe, frutto di un connubio tra stazza contenuta e rivestimenti di pregio, qualità presenti anche nell’auto di Ezio Greggio.

La meccanica della dolcezza

Il motore serie A da 1.275 cc eroga circa 60 CV, potenza ideale per spostamenti briosi e calmi. Sul perché sia tanto confortevole il merito va attribuito alle sospensioni Hydrolastic, un sistema a fluido interconnesso con cui la vettura fluttua sopra le asperità della strada, raggiungendo una qualità di guida un tempo riservata di norma a macchine di alto rango. Salire su una Princess impone un patto con la lentezza: se paziente, il conducente può apprezzare il feedback del volante sottile, il ticchettio degli indicatori analogici e la stabilità della trazione anteriore.

Striscia la notizia, quanto vale l’auto del conduttore

L’accostamento di una figura pubblica come Ezio Greggio, maestro delle battute veloci, a una vettura così “composta” genera un effetto quasi straniante. Spesso il collezionismo riguarda nomi altisonanti, ma la Princess 1300 Vanden Plas celebra il dettaglio e la sostanza. Un esemplare in buone condizioni si muove oggi generalmente tra i 5.000 e i 10.000 euro, fino a sfiorare picchi di circa 15.000 euro per mezzi restaurati in modo certosino o particolarmente originali.

Il possesso richiede una dedizione costante perché la ruggine minaccia la carrozzeria e la manutenzione del sistema Hydrolastic impone l’intervento di mani esperte, in tributo a un’epoca dove il lusso era materia viva fatta di legno, pelle e metallo. La Princess sussurra e la sua presenza silenziosa conquista lo sguardo molto più di un comune SUV di massa.