Che auto guida Fabián Ruiz, piccola ma con tanto carattere

Ufficio Stampa Smart

Presentarsi all’allenamento con Ferrari, Lamborghini e SUV da centinaia di migliaia di euro non fa praticamente più notizia nel calcio dei grandi stipendi. Ma qualcuno resiste alla regola tacita, qualcuno tipo Fabian Ruiz, il metronomo del Paris Saint-Germain e della Spagna ripreso al volante di una due posti facile da parcheggiare ovunque. Le immagini hanno presto circolato in rete, tra l’incredulità dei tifosi che potrebbero quasi pensare a uno scherzo.

Il centrocampista è stato pizzicato alla guida di una Smart ForTwo della generazione 453, un’opzione indicatissima negli spazi stretti, grazie alla lunghezza di circa 2,7 metri e alla facilità di sterzata. Non sappiamo quando l’ha acquistata, ma si addice a una città caotica come Parigi, dove dimensioni contenute possono contare parecchio più di qualche centinaio di cavalli sotto il cofano.

Una citycar dal piglio sbarazzino

Pur tenendo un profilo basso, il nazionale iberico non si è comunque voluto accontentare troppo. Secondo quanto riporta El País, il modello dispone di 109 CV e raggiunge una velocità massima di 165 km/h, abbastanza da distinguerlo dalle ForTwo meno spinte.

A rendere curioso il caso contribuisce soprattutto il confronto con le vetture che popolano abitualmente i garage dei colleghi. Mercedes-AMG, Porsche e Rolls-Royce sono marchi familiari tra le stelle del club francese, dal Pallone d’Oro in carica Ousmane Dembélé all’ex napoletano Khvicha Kvaratskhelia, in possesso di vetture capaci di superare facilmente quota 100.000 euro. Poco importa, però, a Ruiz, che arriva agli allenamenti a bordo di un’auto lunga quasi la metà di alcuni grandi SUV.

Il video ritrae il centrocampista raggiungere il centro sportivo proprio con la Smart, attirando inevitabilmente l’attenzione: vedere un calciatore del PSG utilizzare regolarmente una ForTwo rompe infatti con l’immagine delle supercar normalmente associate alle stelle del calcio internazionale.

La generazione 453 ha debuttato nel 2014 ed è stata sviluppata insieme alla Renault Twingo, con la quale condivide diversi elementi tecnici.La ForTwo ha mantenuto però la formula che l’ha resa immediatamente riconoscibile fin dalla prima serie: carrozzeria cortissima, abitacolo per due persone e motore collocato posteriormente.

Per Fabian Ruiz la piccola Smart rappresenta inoltre una scelta completamente diversa rispetto a quelle di diversi compagni della Nazionale. Nella collezione degli spagnoli compaiono infatti sportive e SUV ad alte prestazioni, mentre Fabian Ruiz continua a essere associato alla sua ForTwo 453.

El País indica per la Smart di Ruiz un valore di circa 30.000 euro, cifra che rende ancora più curiosa la scelta considerando gli 800.000 euro lordi al mese, bonus esclusi, stimati da L’Équipe per il suo attuale stipendio.

Inghilterra-Spagna: appuntamento a Wembley

Archiviato per una sera il PSG, Ruiz può ritrovare la maglia della Spagna a Wembley, dove gli uomini di Luis de la Fuente affrontano l’Inghilterra nella Nations League 2026-2027. Il centrocampista è tra i convocati per la sfida del 26 settembre, uno degli incontri di maggiore richiamo del programma internazionale di oggi.

A Wembley si comincia alle 20.45 e la partita sarà visibile gratuitamente su Italia 1. Per lo streaming, invece, saranno disponibili Mediaset Infinity e SportMediaset.it.. Per Ruiz arriva dunque l’occasione di lasciare per qualche giorno la Tour Eiffel e tornare a disposizione delle Furie Rosse.