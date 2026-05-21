Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images Fabio Fognini volta pagina: il suo nuovo van premium

Sui campi da tennis Fabio Fognini ha dispensato per anni giocate di classe, intervallate da qualche gesto sopra le righe che ne ha cementato la sua aura. Ma fuori dal rettangolo di gioco, la vita di un campione non si ferma mai e anche ora, appesa la racchetta al chiodo, l’auto deve essere innanzitutto concreta, per questo ha scelto di affidarsi alla Mercedes-Benz Classe V, una vettura che fa dell’ospitalità il proprio marchio di fabbrica.

A bordo l’ex portacolori azzurro trova tutte le garanzie di cui ha bisogno, soprattutto relativamente alla comodità, un requisito irrinunciabile tanto per lui quanto per la compagna Flavia Pennetta e i loro tre figli (Federico, Farah e Flaminia).

Van premium fino a 8 posti

Se ti aspetti una monovolume convenzionale preparati a essere sorpreso. La Mercedes-Benz Classe V, in vendita a partire da circa 65.000 euro, si allontana dai soliti cliché del genere, presentandosi come la versione “lusso e navetta” del Vito. All’interno di una carrozzeria imponente, gli occupanti riescono a mettersi subito comodi, dato l’abbondante spazio a disposizione, senza rinunciare allo status. Lungo fino a 537 cm nella versione Extra Long, il van premium prevede configurazioni fino a 8 posti e strizza l’occhio ai gruppi numerosi, in marcia verso terre inesplorate o appuntamenti di lavoro.

Col restyling del 2024 l’abitacolo della Mercedes-Benz Classe V si avvicina agli standard di una berlina di rappresentanza. Il doppio schermo da 12,3 pollici e il sistema MBUX dominano la plancia, mentre le 64 luci ambientali cambiano faccia a un interno in precedenza additato come un po’ troppo freddo. Non è più solo un mezzo per spostare persone e bagagli: adesso l’ambiente interno ha la cura e la tecnologia di solito presenti su mezzi di rango superiore, rendendo i lunghi viaggi molto meno stressanti.

La gamma motori poggia sul 2.0 turbodiesel OM 654, proposto in tre differenti declinazioni di potenza: la V 220 d da 163 CV garantisce una guida rilassata, la V 250 d da 190 CV rappresenta la via di mezzo tra brio e consumi e la V 300 d da 237 CV permette di affrontare in totale sicurezza i tragitti più impegnativi. In alternativa al gasolio, il listino annovera pure una versione benzina mild hybrid da 231 CV. La trazione, solitamente posteriore, può essere integrata con il sistema 4Matic per garantire tenuta in ogni condizione climatica, un dettaglio non da poco se hai la valigia spesso in mano.

Sarabanda Celebrity: dietro il temperamento battagliero

Ormai le ambizioni sportive appartengono al passato, ma il carattere ruspante di Fabio Fognini non lo abbandona mai. Dopo aver vinto la “gara di popolarità” a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, è uno dei grandi protagonisti della prima puntata di Sarabanda Celebrity, il game show musicale di Italia Uno condotto da Enrico Papi.

Insieme a compagni di squadra del calibro di Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci e Roberto Lipari, il campione italiano dovrà affrontare prove serratissime, dalla temibile Asta musicale al 7X30, accettando un cambio di campo radicale: via la racchetta, spazio alla memoria musicale e alla velocità di reazione. Sarà l’occasione per scoprire se, dietro il temperamento battagliero, si nasconde anche un asso dei quiz televisivi.