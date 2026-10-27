Una Range Rover, due McLaren e una Ferrari scoperta: le auto viste accanto a Federica Panicucci e al compagno Marco Bacini testimoniano anni di uscite milanesi

Getty Images Federica Panicucci: le auto con Marco Bacini attirano i paparazzi

A cinquantanove anni, Federica Panicucci continua a dividersi tra gli studi televisivi e una vita privata spesso seguita dai paparazzi. Il 27 ottobre 2026 la conduttrice festeggia il compleanno, mentre su Canale 5 prosegue l’appuntamento con Mattino Cinque, il programma che l’ha resa una presenza familiare nelle case degli italiani. Fuori dagli studi, però, qualche volta a rubarle la scena sono state le automobili. E non parliamo proprio di utilitarie.

Sulla Range Rover tra le strade di Milano

Nel marzo 2020 il settimanale Oggi pubblicò una serie di fotografie scattate a Milano. Federica Panicucci e Marco Bacini, suo compagno dal 2016, si ritrovavano davanti a Palazzo Parigi in occasione di un pranzo romantico. Lei arrivava su un grande SUV, lui su una Porsche. Poi fiori e regali: una scena da commedia sentimentale, con un parcheggio decisamente sopra la media.

La Range Rover associata alla conduttrice si discosta dalle sportive che hanno accompagnato alcune apparizioni pubbliche della coppia: è adatta a viaggiare comodi, in città e fuori, lasciando un generoso spazio a bagagli e passeggeri. Il marchio britannico ha costruito buona parte della propria reputazione proprio sull’incontro tra capacità fuoristradistiche e lusso.

La McLaren azzurra che attirò tutti gli sguardi

A Milano, nell’aprile 2018, l’ingresso in scena dei due innamorati mandò in tilt i flash dei paparazzi. Panicucci e Bacini raggiunsero l’inaugurazione di un negozio milanese su una McLaren azzurra guidata dall’imprenditore, che una volta arrivato scese per aprire la portiera alla compagna. Una galanteria d’altri tempi, accompagnata da un’automobile che sembrava arrivare dal futuro.

Le fotografie pubblicate da Oggi testimoniavano una serata tra amici e pioggia battente all’uscita. In mezzo, quella supercar dalla carrozzeria bassissima e dal valore stimato superiore ai 200.000 euro, impossibile da confondere con una berlina. A giudicare dalle immagini, potrebbe trattarsi di una 570S. Sotto il cofano posteriore pulsa un V8 biturbo di 3,8 litri da 570 CV, capace di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, fino a raggiungere i 328 km/h. Le portiere si aprono verso l’alto, obbligando chi sale a bordo a qualche contorsione.

Presto il bolide di Woking ebbe compagnia. Appena due mesi dopo, Oggi sorprese nuovamente Panicucci e Bacini lungo le strade del capoluogo lombardo, stavolta al ritorno da un pranzo al ristorante Paper Moon su un’altra McLaren, accreditata dal settimanale di una velocità di 300 km/h e di un prezzo intorno ai 200.000 euro. Il continuo avvicendarsi delle sportive insinuò il dubbio che fossero ricorsi al noleggio. La coppia si affidò al fascino di una sportiva italiana nell’estate 2021: in un video ripreso da Oggi, i due sorridevano a bordo di una Ferrari decappottabile.

Il compleanno davanti alle telecamere

E a proposito di numeri, martedì 27 ottobre Federica Panicucci spegne 59 candeline. Per chi la segue da anni, dal Festivalbar ai programmi del mattino, il tempo sembra scandito soprattutto dagli appuntamenti televisivi. Nel 2025 festeggiò dopo la diretta, concedendosi un pranzo con Bacini e una giornata tra fiori e regali. Quest’anno, almeno sul piccolo schermo, il pubblico potrà ritrovarla ancora una volta a Mattino Cinque. E chissà se, una volta spente le luci dello studio, ad aspettarla ci sarà di nuovo qualche motore fuori dall’ordinario.