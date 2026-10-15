Getty Images Fedez sfreccia su un'altra Lamborghini: prezzo proibitivo

Le candeline sulla torta sono 37, i cavalli della Lamborghini 610. In un giorno importante per Fedez, quello dei suoi 37 anni, andiamo a riscoprire una delle ultime auto sulle quali è stato avvistato nei mesi scorsi. In alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, scattate durante un soggiorno a Forte dei Marmi, il rapper appare insieme alla compagna Giulia Honegger, ma soprattutto al volante della Lamborghini Huracán Sterrato. Che l’abbia o meno effettivamente acquistata, si è fatto notare in una località dove le automobili di grossa cilindrata sono tutto fuorché una rarità.

Il nome racconta già una parte della storia. Studiata in funzione delle prestazioni, la sportiva di Sant’Agata Bolognese promette un comportamento di guida ottimale sullo sterrato. E detta così sembra quasi un controsenso: perché mai portare una supercar tra ghiaia e polvere? Eppure, la Casa del Toro ha preso a cuore la missione.

Una Lamborghini pronta a uscire dall’asfalto

La differenza rispetto alle altre Huracán si vede prima ancora di accendere il motore. L’assetto guadagna 44 millimetri in altezza rispetto alla EVO, mentre le carreggiate più ampie si accompagnano a passaruota dotati di protezioni aggiuntive. Sul tetto compare una presa d’aria rialzata, pensata per alimentare il motore anche quando si solleva polvere.

Ma guai a scambiarla per un tranquillo fuoristrada. Abbinato alla trazione integrale e a un cambio a doppia frizione a sette rapporti, il V10 aspirato di 5,2 litri genera 610 CV e 560 Nm di coppia, a riprova di come, a dispetto dell’assetto rialzato, rimanga una Lamborghini fino all’osso. I 100 orari se li “fuma” in 3,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 260 km/h. Rispetto alle Huracán classiche perde qualcosa in velocità di punta, ma guadagna la possibilità di affrontare fondi meno regolari. Tra le modalità di guida compare Rally, studiata proprio per le situazioni in cui l’aderenza scarseggia.

Ed ecco il tema dell’esclusività. Lamborghini ha prodotto soltanto 1.499 esemplari della Sterrato, rendendola una delle versioni più particolari della famiglia Huracán oltre che costosa. Il valore si aggira sui 300.000 euro, una cifra già da sola sufficiente a spiegare perché difficilmente la si vedrà parcheggiata davanti al supermercato sotto casa.

Sportive, che passione

Il rapper aveva già svelato un certo interesse per le Lamborghini fin dal lontano 2018, quando mostrò sui social una Huracán ricevuta in occasione del ventinovesimo compleanno, raccontando l’emozione di un traguardo raggiunto dopo gli inizi a Rozzano. Un episodio che aiuta a capire quanto il marchio abbia rappresentato per lui anche un simbolo del successo professionale.

Oggi Fedez spegne 37 candeline e, nel giro di pochi anni, la sua vita ha subito un deciso scossone. Dalla separazione con Chiara Ferragni alla relazione con Giulia Honegger, la cronaca lo ha seguito oltre la scena musicale e La Lamborghini fotografata in Versilia è soltanto uno dei dettagli di questa fase, non necessariamente un acquisto legato al compleanno.

Per quel che riguarda la Sterrato, non ha nulla di banale e infatti riesce ad attirare gli sguardi persino da ferma. E una domanda sorge spontanea: quanti di quelli che possono permettersela avranno davvero voglia di portarla lontano dall’asfalto?