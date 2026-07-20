Ufficio Stampa Cupra/Getty Images Ferran Torres: l'auto da 272 CV che va controcorrente

Un gol per un posto nella leggenda. Come Andrés Iniesta prima di lui, anche Ferran Torres ha fatto gioire un popolo intero durante una finale nella quale cominciava ormai a prendere corpo l’ipotesi dei rigori. Con una conclusione imparabile l’attaccante del Barcellona ha steso l’Argentina di Lionel Messi e al ritorno in patria riceverà l’accoglienza riservata agli eroi. Nel momento decisivo ha mantenuto il sangue freddo, qualità utile anche lontano dal campo. Per gli spostamenti quotidiani utilizza una Cupra Leon VZ e-Hybrid, ricevuta nell’ambito dell’accordo tra il marchio spagnolo e il club blaugrana.

Niente SUV per l’attaccante del Barcellona

A differenza di parecchi compagni, Torres non si è lasciato sedurre dai SUV della Casa, preferendo l’unica Leon richiesta dai giocatori. La VZ e-Hybrid da 272 CV costa 48.950 euro in Italia e comprende già ruote da 19 pollici, fari full LED, climatizzatore a tre zone e schermo centrale da 12,9 pollici. Un piano sopra si colloca la VZ Extreme, disponibile a 55.250 euro, optional esclusi. Soltanto i diretti interessati sanno se l’attaccante abbia richiesto altri accessori, dato che Cupra non ha diffuso la configurazione completa dell’esemplare consegnato.

In ottica motori, il powertrain è composto da un quattro cilindri turbo a benzina di 1,5 litri e un modulo elettrico, capaci di sviluppare 272 CV e 400 Nm combinati, inviati alle ruote anteriori mediante il cambio automatico DSG a sei rapporti. Seppur senza muoversi nel territorio delle solite supercar associate ai calciatori, lo scatto da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e i 229 km/h di velocità massima promettono divertimento alla guida.

L’accumulatore da 19,7 kWh promette fino a 123 km in modalità completamente elettrica secondo il ciclo WLTP e in città il dato può aumentare, grazie all’energia recuperata durante le frequenti decelerazioni. Alla colonnina accetta un massimo di 50 kW e nel passaggio dal 10 all’80% impiega meno di mezz’ora.

Oltre che per le sue prodezze in campo, Ferran Torres si è fatto notare per l’auto utilizzata, lunga 440 cm e dotata di cinque porte, adatta al contesto quotidiano. L’ingombro della batteria rende inevitabile la riduzione del bagagliaio a 270 litri: una rinuncia evidente rispetto alle versioni prive della componente plug-in. Il peso in ordine di marcia raggiunge 1.708 kg, un valore influenzato proprio dalla presenza del motore elettrico e dell’accumulatore.

A distinguerla dalla normale Leon provvedono il frontale appuntito e alcuni dettagli color rame. Sul paraurti posteriore compaiono elementi scuri, sebbene questa e-Hybrid rinunci agli scarichi visibili sulla variante esclusivamente a benzina. Dentro tornano il logo Cupra e le cuciture a contrasto, accompagnati da sedili avvolgenti che ricordano la natura sportiva dell’allestimento.

Il gol che vale un Mondiale

Entrato al 62’, Torres aveva già sfiorato il vantaggio con un colpo di testa respinto da Martinez. Al 106’, Nico Williams gli ha rimesso il pallone al centro e lui lo ha spedito sotto la traversa, stavolta fuori dalla portata del portiere argentino. Ferran Torres aveva attraversato il torneo fra critiche e partenze dalla panchina, fino alla notte che ha cambiato il peso della sua competizione e forse della sua carriera. Terminati i festeggiamenti, tornerà sulla Cupra Leon da campione del mondo.