Ufficio Stampa Smart/Getty Images Temptation Island: Filippo Bisciglia affronta la città con una compagna di viaggio davvero speciale

Sono anni ormai che Filippo Bisciglia è parte integrante di Temptation Island tanto quanto i video mostrati alle coppie e la domanda finale prima di lasciare il programma. Lontano dal villaggio, però, il conduttore romano ha mostrato un rapporto con le auto meno prevedibile rispetto a quello di molti altri volti dello spettacolo. Anziché mettersi in mostra alla guida di sportive estreme o SUV titanici, le immagini sui social lo ritraggono accanto a una Smart ForTwo, comparsa sul suo profilo Instagram in circostanze per lui poco gradevoli, e su un’Audi Q3 Sportback ibrida plug-in provata in occasione di una partnership promozionale.

Agilità urbana: la citycar del conduttore

In uno scatto pubblicato su Instagram, Filippo Bisciglia raccontava ai fan di essersi visto caricare la propria vettura sul carro attrezzi. Anche senza dirne il nome, i più attenti osservatori hanno riconosciuto in un attimo i tratti della Smart ForTwo, un mezzo molto apprezzato pure da personalità note della televisione italiana, come Gabriel Garko. Dotata di un look distintivo, la due posti si usa facilmente in città grazie agli ingombri ridotti, ma non per questo sacrifica il comfort a bordo.

Nelle ultime generazioni la ForTwo misura appena 2,69 metri e ha un diametro di sterzata di 6,95 metri. Il motore collocato posteriormente permette alle ruote anteriori di sterzare maggiormente, una soluzione che rende la piccola Smart particolarmente agile. Non è l’auto con cui impressionare chi guarda, ma quella capace di risolvere il problema quotidiano di entrare in un posto dove le altre restano fuori. Ed è proprio questo contrasto a renderla interessante accanto a un personaggio televisivo tanto conosciuto.

Più appariscente, ma anche più strutturata sul piano tecnico, è l’Audi Q3 Sportback 45 TFSI, protagonista di un video realizzato con L’Automobile Roma. Bisciglia la guida per le strade della Capitale puntando sul silenzio della modalità elettrica e, nelle vesti di testimonial, sembra trovarsi a suo perfetto agio.

La versione mostrata abbina un quattro cilindri 1.4 TFSI da 150 CV a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 245 CV e 400 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 7,3 secondi e la velocità massima è limitata a 210 km/h. Sul fronte dell’autonomia in modalità EV, invece, la Casa dei Quattro Anelli dichiarava fino a 50 km nel ciclo WLTP al momento del lancio, a patto di ricaricare la batteria con regolarità.

Temptation Island: il traffico emotivo del villaggio

Fra poco Filippo Bisciglia si riapproprierà della prima serata, con la nuova edizione di Temptation Island al via alle 21.30 su Canale 5. Nel villaggio calabrese del Calalandrusa Beach & Nature Resort entreranno sette coppie non sposate e senza figli in comune, affiancate da 26 single.

Nel ciclo di sei puntate i sentimenti dei partecipanti verranno messi a dura prova, tra filmati e falò di confronto. Dietro le scene lavorano oltre cento telecamere e circa venti operatori: una macchina inarrestabile che cattura esitazioni, crisi e tradimenti, portandoli alla luce del sole. Fuori dal set Bisciglia può scegliere la Smart per passare ovunque. Dentro Temptation Island, invece, il traffico emotivo promette di essere decisamente meno gestibile.