Già ai tempi delle gare in piscina, le auto affascinavano Filippo Magnini. Da allora si è messo al volante di vetture di lusso e piccole citycar elettriche

Ufficio Stampa Bentley/Getty Images Le auto di Filippo Magnini: una supercar da oltre 200.000 euro e non solo

La passione per le automobili Filippo Magnini non l’ha mai nascosta. Nel 2013, quando ancora gareggiava, raccontava al settimanale Oggi di amare la velocità e di dedicare parte del tempo libero alla ricerca di auto d’epoca su Internet. Da allora sono passati parecchi anni, il nuoto agonistico è diventato un capitolo chiuso della sua vita, ma l’interesse per le quattro ruote è rimasto.

L’ex campione mondiale dei 100 metri stile libero è stato visto al volante di vetture piuttosto diverse, tra cui la Bentley da oltre 200.000 euro, ma anche una Porsche Cayenne e una Mercedes-Benz CLA. Più recentemente, durante una vacanza in Sardegna, ha avuto modo di provare la nuova Renault 4 elettrica, protagonista di un contenuto pubblicitario pubblicato sui suoi canali social.

Bolidi da campione

Nell’ottobre 2019 i fotografi pizzicarono Magnini tra le vie di Milano Milano a fare shopping su una Bentley Continental GT Cabriolet grigia, che all’epoca costava circa 230.000 euro. La sportiva, nella versione W12, monta un sei litri biturbo da 635 CV, abbinando prestazioni elevate al comfort e alle finiture tipiche del marchio britannico. Su Instagram compare anche uno scatto della Bentley, con un pensiero che va alla velocità, ai viaggi e a Giorgia Palmas.

Riavvolgendo il nastro fino al 2011, troviamo invece una Porsche Cayenne diesel, sulla quale viene fotografato insieme a Federica Pellegrini. All’epoca il SUV montava un V6 3.0 turbodiesel da 245 CV, mentre dalle cronache non è possibile risalire con certezza al proprietario della vettura.

Nel 2015 è invece Mercedes-Benz a coinvolgerlo in un’iniziativa promozionale insieme ad Aldo Montano, altro grande nome dello sport italiano. Al centro della collaborazione c’è la CLA, berlina a quattro porte riconoscibile per la linea del tetto spiovente, rivolta alle anime sportive, ma attente alla praticità.

L’ultima automobile comparsa sui profili social di Magnini è decisamente meno impegnativa sul piano economico, una Renault 4 E-Tech Electric utilizzata dall’ex nuotatore durante un soggiorno in Sardegna.

“La mia nuova compagna di viaggio è arrivata”

ha scritto su Instagram. E non ha perso tempo: subito in strada, con il tetto panoramico aperto, per apprezzarne la comodità e la praticità.

La Renault 4 attuale riprende il nome della popolare utilitaria francese, ma utilizza un sistema di propulsione interamente elettrico. La versione Plein Sud presenta inoltre un grande tetto apribile in tessuto, soluzione che rimanda alle Renault scoperte del passato.

Verissimo: la gioia di un papà

Intanto, domenica 11 ottobre, Filippo Magnini rimetterà piede in uno studio televisivo, ospite con la moglie Giorgia Palmas a Verissimo, in onda dalle 16.15 su Canale 5. I due si racconteranno a Silvia Toffanin e toccheranno soprattutto il tema della nuova gravidanza della showgirl, in attesa di un altro figlio. La coppia ha già una bambina, Mia, nata nel 2020, e si prepara dunque ad allargare la famiglia a sei anni di distanza.

Nel salotto del programma Mediaset ci sarà spazio per parlare dell’arrivo del piccolo e di come stanno vivendo questo periodo, tra la vita quotidiana e i preparativi per la nascita. Un’occasione per Magnini di mostrarsi in una veste diversa rispetto a quella che lo ha reso famoso: non più il nuotatore impegnato nelle gare internazionali, ma un padre che si appresta ad accogliere un altro figlio.