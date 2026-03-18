Ufficio Stampa Audi/Getty Images Fiorello vola basso con le auto: modelli urbani per il conduttore de La Pennicanza

Fin dagli esordi, Fiorello ci ha sempre abituati a essere un passo avanti e, a quanto pare, questa tendenza vale anche per il suo parco auto. Dall’indole rivoluzionaria tanto in radio quanto in TV, il rapporto con i motori dello showman siciliano è molto più concreto di quanto potremmo immaginare, pur orientato alla nuova mobilità. Non aspettatevi, insomma, le collezioni faraoniche di un calciatore o di un divo del cinema. Nel caos cittadino di Roma sguscia via che è un piacere, abbracciando il corso elettrico perché, come racconta lui stesso, quello è il futuro e non ci si può opporre al cambiamento.

Audi A1: la scelta per muoversi nell’ombra

Quando deve muoversi nella grande città, Fiorello sa come sfuggire all’attenzione dei curiosi: il segreto è scegliere la vettura giusta, poco appariscente. I paparazzi lo hanno spesso pizzicato al volante dell’Audi A1, un’esponente di segmento B che ripudia i compromessi sulla qualità. Nonostante i prezzi di listino accessibili (la versione attuale parte da circa 26.000 euro), gli interni risultano di pregevole fattura. Di poco superiore ai quattro metri, la piccola di Ingolstadt fa della discrezione una cifra stilistica, nonché un valore aggiunto nelle manovre di parcheggio.

Il design muscoloso e sportivo distingue l’Audi A1, specie con l’avvento della seconda generazione, che richiama nelle linee la storica Audi quattro degli anni Ottanta. Al suo interno, Rosario può godere di un salotto tecnologico avanzato: la plancia digitale e il sistema di infotainment tengono testa alle berline più blasonate. Le motorizzazioni turbo benzina assicurano una scatto sufficiente per districarsi nel traffico cittadino, fondamentale se la tua vita è scandita da orari serrati e continui spostamenti tra una diretta e l’altra.

Il giallo dell’elettrica e il caso Lamborghini

Oltre alla fidata Audi, nel radar dei curiosi è finita anche la transizione ecologica del conduttore. Fiorello ha recentemente ammesso di possedere una vettura 100% elettrica – senza però specificare marca e modello, anche se le voci parlano di una BMW i3 – durante un simpatico quanto polemico sfogo a La Pennicanza. Con la sua solita ironia pungente, “Ciuri” ha criticato la gestione delle agevolazioni per le auto green, lamentando le difficoltà di ricarica e, soprattutto, la proposta di far pagare le strisce blu e la ZTL anche a chi ha scelto le zero emissioni.

“Uno si compra la macchinetta elettrica per non pagare e ora non può più?”

ha sbottato in diretta, sottolineando come molti abbiano fatto questo investimento proprio per i vantaggi sui parcheggi e gli accessi al centro. Un commento che ha intercettato il malumore di tanti automobilisti, una conferma di quanto lo showman viva sulla propria pelle (e sul proprio portafoglio) le gioie e i dolori della nuova mobilità. Nulla a che vedere, insomma, con la Lamborghini Urus nera su cui era stato avvistato tempo fa: del resto, lo ha chiarito lui stesso, quel bolide da 666 CV era solo in comodato d’uso, una parentesi adrenalinica ben lontana dalle sue reali preoccupazioni quotidiane, legate a colonnine e parcheggi.

La Pennicanza su Rai Due: ritorno al mattino

Sull’onda del successo riscosso su RaiPlay e Rai Radio2, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di promuovere La Pennicanza su Rai Due, un tempo casa di Viva Rai2!. Insieme alla sua spalla Fabrizio Biggio, Fiorello è pronto a riprendersi la fascia oraria dei record da mercoledì 18 marzo: sia al volante di un’auto sia davanti a una telecamera, sa sempre come ingranare la marcia giusta.