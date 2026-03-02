Francesca Barra e la sua iconica 4x4 vintage tra spiaggia e TV. La giornalista è una delle vittime di Max Giusti nella prima puntata di Scherzi a parte su Canale 5

Getty Images L'auto di Francesca Barra: la giornalista, ospite a Scherzi a parte, posa su una rara 4x4 vintage

Sprizza fascino vintage da ogni bullone l’auto di Francesca Barra, tra le prime vittime della nuova edizione di Scherzi a parte, in onda a partire da lunedì 2 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. La celebre giornalista può contare all’attivo una “partecipazione speciale” su un pezzo d’Italia su ruote, una rivisitazione audace e sorprendente di una regina assoluta di vendite sul mercato italiano.

L’auto della giornalista: quanto vale

Lo scatto risale al 2023, più precisamente al mese di ottobre, e venne pubblicato dal compagno Claudio Santamaria sui suoi profili social: ritraeva Francesca Barra radiosa in spiaggia, a bordo di un fuoristrada inconfondibile. Non ci poteva essere modo migliore di cristallizzare un momento di libertà: lontano dai ritmi frenetici dell’attualità e della TV, il veicolo esprimeva meglio di tanti discorsi la natura glamour della coppia, impeccabile nelle uscite pubbliche.

Abbiamo già visto i due rubare le luci dei riflettori, ma lo scatto conserva un fascino unico, ritraendo una Fiat Panda 4×4 Sisley, una versione speciale nata nel 1987 come edizione limitata e diventata in breve tempo un oggetto di culto. Al debutto non era ancora giunta l’ora dei moderni crossover imbottiti di sensori, eppure la piccola 4×4 fece il boom di richieste: leggera ed essenziale, aveva una meccanica talmente semplice da risultare indistruttibile o quasi.

In confronto al modello standard la variante Sisley si distingueva per una serie di dettagli che la rendevano un’icona della cultura “adventure”. Saltava subito all’occhio l’estetica esclusiva, dalla verniciatura metallizzata ai cerchi bianchi con logo Sisley, fino ai paraspruzzi personalizzati. Le dotazioni includevano portapacchi (roof rack) di serie, lavafari e la caratteristica presa d’aria sul cofano.

Inoltre, l’abitacolo disponeva di tessuti ricercati con ricami dedicati e il mitico inclinometro sul cruscotto, di cui non potevi fare a meno se ti davi all’avventura. Nel ramo collezionistico, un esemplare in buone condizioni può arrivare a una quotazione di circa 20.000 euro se restaurato o valutato da rivenditori.

Con ogni probabilità anche la vettura sulla quale appare Francesca Barra monta un motore 999 cm3 Fire a benzina da circa 50 CV di potenza. Nonostante il peso piuma sia di appena 860 kg, la Panda Sisley non nasce per la velocità (il picco è di 130 km/h), bensì per la motricità. La trazione integrale è inseribile manualmente, così da arrampicarsi su sterrati e sabbia in disinvoltura, da mandare in crisi diversi SUV massicci di ultima generazione.

Scherzi a parte: la tranquillità dopo il caos televisivo

La compostezza mostrata da Francesca Barra sulla Fiat Panda 4×4 Sisley le tornerà utile per riprendersi da Scherzi a parte. Per la nuova edizione dello show Mediaset, confermato su Canale 5, Max Giusti e la squadra di autori hanno in serbo una ricca dose di sorprese.

Oltre alla dolce metà dell’attore Claudio Santamaria, nel mirino della prima puntata sono finiti pure Gabriel Garko, Lorella Cuccarini e Paolo Conticini. Il programma diretto alla regia da Roberto Cenci svela anche i retroscena e i “ganci” che hanno permesso di incastrare gli ospiti. Per scaricare lo stress delle telecamere, Francesca si rimetterà al volante della sua 4×4? Chi può dirlo, di certo noi lo faremmo al posto suo.