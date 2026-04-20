Ufficio Stampa Toyota/Getty Images Anche l'auto di Francesco Arca è seducente: che cosa guida l'attore della miniserie La buona stella

Con la sua bellezza e il suo charme fa battere il cuore a milioni di telespettatrici, ma cosa lo infiamma al volante? Notoriamente schivo, Francesco Arca, protagonista della miniserie La buona stella su Rai Uno, ha solide convinzioni sulle doti che deve avere, tutte presenti in un modello di cui ha fatto da testimonial. Il sorriso dell’attore senese mentre posa è l’endorsement definitivo per una vettura già entrata nelle simpatie del pubblico italiano. E per ottime ragioni.

Un crossover seducente: quanto costa usato

Robusta e affascinante, la Toyota C-HR MY2019 ha conquistato Francesco Arca. Non corrisponde all’archetipo del SUV familiare dalle forme squadrate, la nipponica ma punta a un design aggressivo, quasi muscolare da crossover coupé, dove il posteriore spiovente richiama le linee di una sportiva. Con una lunghezza di 436 cm e un’altezza di 156 affronta in disinvoltura il traffico urbano, offrendo al contempo una posizione di guida rialzata, tanto in voga oggi. Sebbene la paragonino spesso a concorrenti della fama di Mazda CX-3 e della Hyundai Kona, la C-HR conserva un’identità stilistica quasi più da “hatchback rialzata” che da fuoristrada vecchia maniera.

Ti basta mettere piede a bordo per percepire appieno la qualità costruttiva. Se Toyota occupa stabilmente le prime posizioni dei marchi ritenuti più affidabili dagli acquirenti d’altronde un motivo c’è. Oltre alla solidità, la C-HR, disponibile dall’allestimento base LE al top di gamma Limited, mette sul piatto una dotazione tecnologica all’avanguardia. Sullo schermo touch da 8 pollici, con integrazione Apple CarPlay, il guidatore può selezionare e gestire i contenuti di infotainment, mentre il pacchetto Toyota Safety Sense (di serie) gli guarda le spalle.

La frenata automatica d’emergenza, il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia riducono il rischio di incidenti, così da vivere la bellezza del viaggio senza inutili preoccupazioni. Nelle varianti di punta sedili in pelle e un sistema audio avanzato elevano a loro volta la qualità complessiva, la chiusura del cerchio. Il bagagliaio da 377 litri e il discreto spazio posteriore tolgono ogni dubbio sui principi della C-HR: stile e sicurezza al primo posto in dimensioni compatte.

Tra le motorizzazioni del Model Year 2019 spicca il 2.0 benzina a quattro cilindri, capace di erogare 144 CV e 188 Nm di coppia motrice massima. Se non le chiedi di competere in gare d’accelerazione (completa lo “0-100” in 10,5 secondi) ti può sedurre: allo stesso prezzo (in media si va dai 15.000 ai 29.000 euro circa per l’usato, a seconda di chilometraggio e versione) trovi poco di meglio in giro come stabilità di guida e precisione in curva). Il cambio automatico CVT e la trazione anteriore garantiscono una fluidità di marcia ottimale tanto nei lunghi viaggi quanto nello scenario urbano.

La buona stella: alla ricerca della verità

Così in auto, così sul set Francesco Arca sposa progetti dove il dinamismo e la ricerca della verità dettano legge. In prima serata Rai Uno propone lunedì 20 aprile una nuova puntata della nuova serie thriller La buona stella, con Arca nei panni di Valerio Fois, un uomo segnato dal dolore e dalle ferite del passato. È un personaggio duro, complesso, che si trova coinvolto in una caccia all’uomo mozzafiato tra fughe in camper, sparatorie e misteri da risolvere. Proprio come nella scelta della sua Toyota C-HR, anche in questo ruolo Francesco dimostra che dietro un’estetica forte si nasconde sempre una grande solidità strutturale.