Ufficio Stampa Lancia/Getty Images Summer Funk: per il videoclip Francesco Gabbani accoglie due Lancia

Il tormentone estivo del 2026 potrebbe già essere stato servito. I fan di Francesco Gabbani sembrano avere pochi dubbi sul successo del singolo Summer Funk, con il videoclip diretto da Filiberto Signorello che eleva al quadrato la potenza visiva del pezzo grazie a due auto speciali: le Lancia sulle quali il cantautore toscano sale, in un viaggio nel tempo. Nell’ennesimo cortocircuito visivo tra musica e quattro ruote, la contemporaneità tecnologica e l’eleganza storica tengono un dialogo visivo, dove le vetture fungono da ponti tra epoche diverse.

Dialogo tra generazioni: le due Lancia

Pronti via e nel video una figura “familiare” si ferma davanti agli studi televisivi: si tratta proprio di Gabbani, al volante della nuova Lancia Ypsilon HF Line. Attraverso la versione Turbo 100 da 25.200 euro e la variante ibrida, il leggendario linguaggio estetico HF rivive in un contesto più quotidiano e accessibile. Cerchi da 17 pollici diamantati, paraurti specifici e interni sportivi con sistema S.A.L.A. danno all’auto la spinta verso il futuro, mantenendo però la riconoscibilità di una sigla che ha fatto la storia del motorsport.

Ufficio Stampa Lancia

Tutto conduce a un momento catartico: quando Gabbani, parcheggiata la vettura, si sfila la giacca per appoggiarla sulla carrozzeria. E a quel punto, la moderna compatta svanisce per cedere il posto a una splendida Lancia Beta Coupé del 1973, opera di Piero Castagnero, simbolo di un’era in cui l’audacia e la raffinatezza del design italiano facevano mangiare la polvere alla concorrenza estera. Mentre altrove arrancavano, il veicolo portava in dote quattro freni a disco e cinque marce, oltre a interni ricercati, con i due sedili posteriori separati. In un passaggio dal presente al passato, il valore tecnico restituisce dignità e spessore alla storia del marchio.

L’ambientazione scelta per il brano è uno studio televisivo oscillante tra gli anni Settanta e Ottanta, un mondo ordinato e codificato travolto dall’energia di Gabbani. Accomunati da ingredienti come l’ironia e la capacità di essere sul pezzo, evitando di diventare prevedibili, l’artista e il brand entrano in profonda connessione: mentre Ypsilon HF Line deve ancora costruire il suo prestigio sul campo, la Beta Coupé lo ha già conquistato decenni fa. Il loro accostamento sancisce una continuità stilistica capace di unire periodi lontani tra loro sotto un’unica, coerente identità.

Che Tempo Che Fa: una carica di positività

Sul piccolo schermo, intanto, la promozione del progetto porta a un nuovo appuntamento da segnarsi in agenda. Francesco Gabbani è tra gli ospiti della puntata di domenica 10 maggio a Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove a partire dalle 19:30. Nel corso della puntata, in cui si alterneranno icone dello sport come Sofia Goggia e Federica Pellegrini, la musica dal vivo animerà la serata del pubblico a casa.

Con la sua carica di positività, il singolo Summer Funk scuoterà lo studio di Fabio Fazio, prima che Gabbani si unisca al celebre Tavolo. Insieme a lui, tra i protagonisti della serata, figureranno anche Mara Venier e i volti storici del programma come Nino Frassica e l’immancabile Signora Coriandoli. Per Gabbani è l’ennesimo traguardo di una carriera vissuta sempre in corsia di sorpasso, sterzando con naturalezza tra la musica pop e l’eccellenza meccanica,