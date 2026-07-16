Un tocco di ironia trasforma il SUV in una Renga Rover. L’auto di Francesco Renga diventa protagonista con la sua personalità unica e le doti fuoristradistiche

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Land Rover/Getty Images

Estro e discrezione non viaggiano sempre su binari opposti. Anzi, la capacità di trovare una via di mezzo può essere rivelatrice di una personalità equilibrata, che non si prende troppo sul serio. Con il suo SUV di lusso Francesco Renga ha pensato di dare libero spazio all’autoironia. Le lettere applicate sul cofano della Range Rover del cantante sono state spostate in modo da ribattezzare il modello “Renga Rover”, un gioco di parole tanto semplice quanto indovinato.

Negli anni la vettura è diventata una presenza familiare soprattutto a Brescia, città nella quale l’artista è cresciuto e ha conservato un legame profondo. Anche senza vetri abbassati o foto rubate, al passaggio del possente sport utility tutti sanno chi si trova al volante: la scritta sul frontale funziona quasi come una firma.

Lusso inglese con anima off-road

Le immagini affiorate sui social sembrano collocare la “Renga Rover” nella quarta generazione dello storico fuoristrada, prodotta dal 2012 al 2021. Non è però possibile sbilanciarsi sulla configurazione e sul motore scelti dall’artista: la gamma offriva troppe opzioni a benzina e diesel per arrivare a conclusioni certe.

Comunque, il carattere dell’ammiraglia inglese rimane riconoscibile: pure dietro si viaggia comodi, anche per merito dei quasi cinque metri di lunghezza. La posizione di guida dominante offre una visuale privilegiata sulla strada e l’efficace insonorizzazione riduce lo stress dei viaggi più lunghi. Tra sedili ampi e rivestimenti curati, la Range Rover non nasconde il proprio status.

I dettagli da palati fini lascerebbero pensare che il mezzo si sia “imborghesito”, poi viene il momento di testarlo e l’opinione cambia: la trazione integrale e i programmi dedicati ai diversi fondi danno una grossa mano sui percorsi accidentati. A seconda della necessità, le sospensioni pneumatiche possono alzare o abbassare l’altezza da terra.

Nonostante la raffinatezza acquisita, Range Rover conserva la vocazione off-road e il rovescio della medaglia riguarda le dimensioni. La larghezza sfiora i due metri senza considerare gli specchietti e il peso supera le due tonnellate, complicando gli spostamenti in città, ma telecamere e sensori di parcheggio alleggeriscono il lavoro.

Al debutto italiano, nel 2012, la quarta generazione partiva da 91.500 euro. Motori più potenti, allestimenti superiori e dotazioni aggiuntive potevano però spingere facilmente il conto oltre quota 100.000, confermando la posizione esclusiva dell’ammiraglia inglese.

Tim Battiti Live: in duetto con Giusy Ferreri

Dall’abitacolo personalizzato al palco sul mare di Trani, questa sera Francesco Renga sarà tra i protagonisti della terza puntata di Tim Battiti Live, trasmessa in prima serata su Canale 5 e disponibile anche su Mediaset Infinity.

Ad accompagnarlo sul palco sarà Giusy Ferreri, con la quale ha inciso Non dovrei non dovresti. Il brano miscela due voci diverse e permette al cantante bresciano di mostrare un lato più recente del repertorio davanti alla platea televisiva.

Per lo spettacolo, condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, Renga porterà la sua voce in una serata costruita intorno ai brani dell’estate e agli incontri tra artisti. Dopo oltre quarant’anni di carriera, l’ex frontman dei Timoria continua così a muoversi tra nuove canzoni e grandi platee. E lontano dalle telecamere può sempre rimettersi in viaggio sulla sua inconfondibile “Renga Rover”.