Getty Images Francesco Totti: la Ferrari del Mondiale e i 50 anni festeggiati in pista

Il ragazzo si è fatto uomo. Anzi, “Pupone”, per usare il soprannome che i tifosi della Roma hanno attribuito a Francesco Totti a inizio carriera. Con il titolo di campione del mondo conquistato con la Nazionale italiana nel 2006, l’eterno numero 10 ha raggiunto la consacrazione definitiva. E quello stesso anno volle togliersi uno sfizio da fare invidia a tutti gli appassionati di motori: una Ferrari 599 GTB Fiorano, immatricolata a novembre.

Eppure, prima di potersi permettersela, aveva un sogno automobilistico più alla portata dei comuni mortali: possedere una Volkswagen Golf GTI. A cinquant’anni, compiuti lo scorso 27 settembre, l’ex calciatore continua a divertirsi al volante, tanto da aver scelto di festeggiare il compleanno anche in pista, a Las Vegas.

La Ferrari dell’anno mondiale

Nell’archivio delle vetture vendute dalla concessionaria modenese Autoluce risalta una Ferrari 599 GTB Fiorano appartenuta a Totti. Immatricolata il 20 novembre 2006, la sportiva aveva percorso 52.000 km e al momento dell’inserzione aveva avuto due proprietari, il primo dei quali era stata la bandiera della Roma.

Per la carrozzeria l’ex capitano aveva scelto una tinta extracampionario, il Rosso Monza, abbinata a interni in pelle nera. Tra gli optional annoverava i cerchi da 20 pollici in stile Challenge e i sedili Daytona. Dal volante con indicatori a LED, il conducente poteva tenere d’occhio il regime di rotazione del V12 aspirato di 5.999 cc, capace di sviluppare 620 CV. La Fiorano superava i 330 km/h e impiegava 3,7 secondi nello 0-100.

Fu lo stesso Totti, nel febbraio 2022, in occasione della presentazione della sua collaborazione con Volkswagen, a svelare quale fosse stata la sua prima automobile: una Golf GTI. La sportiva di Wolfsburg rappresentava un desiderio coltivato sin dall’infanzia, come emerge anche dalle dichiarazioni raccolte nell’archivio biografico di Cinquantamila.

Prima di acquistare una Ferrari, era passato a una Mercedes SL, la roadster della Casa di Stoccarda. Non aveva però precisato quale motorizzazione avesse scelto.

Anni dopo, il sodalizio con Volkswagen gli diede modo di sperimentare un’altra tecnologia. In qualità di ambasciatore della gamma elettrica ID., per la durata dell’accordo biennale ebbe a disposizione una ID.3 e una ID.4 GTX.

Una Lamborghini a noleggio

Le chiavi della Lamborghini Urus arrivarono nelle mani di Totti senza che dovesse acquistarla: l’ex calciatore scelse il noleggio a lungo termine. Andò a ritirarla nella sede di ALD Automotive della Capitale il 23 novembre 2018, mentre ricopriva ancora il ruolo di dirigente della Roma. A dispetto degli oltre 2.000 kg segnati sulla bilancia, il SUV di Sant’Agata Bolognese si avvicinava alle prestazioni delle sportive.

Da fermo toccava i 100 km/h in 3,6 secondi e raggiungeva una punta di 305 km/h. Sull’Urus la Casa aveva adottato un V8 biturbo di quattro litri da 650 CV, abbinandogli un cambio che non utilizzava sugli altri modelli a listino: un automatico a otto marce con convertitore di coppia.

Belve su Rai 2: i primi ospiti della nuova stagione

Sullo sgabello meno confortevole della televisione italiana prenderà posto Francesco Totti. L’ex capitano della Roma sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve, al via stasera, martedì 24 novembre 2026, alle 21.25 su Rai 2. Stando alle anticipazioni, tornerà sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi e sulla relazione con Noemi Bocchi.

Ampio spazio sarà riservato anche ai rapporti con la Roma, soprattutto alle circostanze in cui si concluse la sua esperienza in giallorosso, e alla scomparsa del padre Enzo, avvenuta nel 2020. Gli altri ospiti della serata saranno Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani.