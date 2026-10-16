Getty Images L'auto di Frank Grillo è praticamente introvabile: solo due al mondo

“La mia ragazza è quasi pronta”. Con queste parole Frank Grillo preannunciava ai fan su Instagram l’arrivo ormai imminente della sua nuova auto, nel giugno 2018. E la ragazza in questione? Una Dodge Challenger SRT Hellcat, sottoposta a un trattamento che avrebbe fatto storcere il naso a qualche purista: via il tetto, spazio alla capote. L’attore mostrava i lavori ancora in corso, grato a Dodge, e si concedeva pure una piccola vanteria: di Challenger come la sua, sosteneva, ne esistevano appena due al mondo.

Medusa pietrificava gli uomini con uno sguardo. Questa Hellcat, invece, rischia di far perdere la testa. La trasformazione in cabriolet è già abbastanza per attirare l’attenzione, visto che Dodge all’epoca vendeva la Challenger soltanto con il tetto rigido. Gli oltre 700 CV scaricati a terra erano giusto il punto di partenza.

Una Dodge Challenger Hellcat fuori dal comune

Se la mettiamo sul piano della riconoscibilità, poche muscle car possono tenere testa alla Challenger, generosa nelle proporzioni e piena di richiami alle sportive degli anni Settanta. Il V8 HEMI da 6,2 litri della Hellcat ha un compressore volumetrico a dargli manforte e butta fuori circa 717 CV, rigorosamente sulle ruote posteriori.

Eppure, il tetto rigido aveva tutta l’aria di un limite ed è così che Grillo ha chiesto una capote ripiegabile. Detta così sembra uno scherzo, ma non lo era affatto: togliere di mezzo un elemento necessario alla rigidità della carrozzeria come il tetto impone di rinforzare la struttura per evitare che perda solidità.

L’identità dell’officina incaricata della conversione resta sconosciuta, così come l’eventuale presenza di elaborazioni al propulsore. I 717 CV vanno presi per quello che sono: la potenza della Hellcat originale.

Una trasformazione che ha anticipato Dodge

La dichiarazione sui due esemplari al mondo arriva direttamente dal post pubblicato da Grillo. Il numero va pertanto attribuito all’attore, in assenza di una conferma indipendente sulla produzione di vetture con quella specifica configurazione.

Nel 2018, chi desiderava una Hellcat scoperta doveva affidarsi a un preparatore specializzato e soltanto nel 2022 Dodge annunciò un programma dedicato alle Challenger cabriolet, affidando le conversioni allo specialista americano Drop Top Customs per il model year 2023.

La storia della vettura incrocia anche il cinema. Nel post del 2018 compare l’hashtag Boss Level, titolo del film d’azione interpretato da Grillo. Nella pellicola appare proprio una Hellcat cabriolet, anche se l’identità dell’esemplare utilizzato sul set resta da verificare.

Hounds of War: l’ultimo sopravvissuto

Al volante Frank Grillo va a caccia del brivido, sul set pensa a trasmetterlo agli spettatori. Per la prima serata di venerdì 16 ottobre, Frank Grillo torna in televisione con Hounds of War, film d’azione del 2024 diretto da Isaac Florentine in onda alle 21.20 su Italia 1.

L’attore interpreta Ryder, un mercenario alla guida di una squadra di combattenti scelti. Inviati in Libia per una missione particolarmente delicata, gli uomini finiscono in un’imboscata dalla quale soltanto Ryder riesce a uscire vivo. Scoperto il tradimento, decide di vendicare i compagni, mettendosi sulle tracce dei responsabili.

Nel cast figurano anche Robert Patrick e Rhona Mitra. A Grillo tocca un altro ruolo costruito attorno all’azione, genere che lo ha reso familiare al pubblico internazionale.