Ufficio Stampa smart/Getty Images Gabriel Garko: l'auto dell'attore protagonista di Colpa dei sensi

Dalle limousine chilometriche ai SUV blindati, i grandi protagonisti del cinema e della TV non si fanno mancare nulla. Eppure, di tanto in tanto, un’immagine cambia la percezione delle celebrità, avvicinandole alle persone comuni come nel caso di Gabriel Garko: l’icona del fascino mediterraneo viaggia su un’auto poco appariscente e molto smart, di nome e di fatto.

Un divo controcorrente: la scelta dell’attore

Nell’ottobre 2025, i fan più attenti hanno notato un dettaglio curioso in un video apparso sul profilo Instagram dell’attore. Nonostante fosse una semplice sessione di domande e risposte sui social, vedere Gabriel Garko al volante (o nei pressi) di una smart Fortwo ha generato un misto di simpatia e stupore.

Perché proprio lei? La risposta risiede probabilmente nella praticità. Se ti imbatti quotidianamente nel traffico di una metropoli come Roma – dove l’attore trascorre gran parte del suo tempo per ragioni lavorative e personali – la bellezza di una fuoriserie finisce in secondo piano rispetto all’incubo del parcheggio sul Lungotevere o nei vicoli del centro storico. La due posti risponde alle esigenze pragmatiche di un uomo che tra un ciak e l’altro deve fare i conti con la giungla urbana.

I vantaggi della citycar

A onor del vero, Gabriel Garko è stato spesso avvistato su mezzi diversi: lo ricordiamo ad esempio sulle tre ruote dello scooter Quadro S, solido a sufficienza da affrontare in totale disinvoltura i sanpietrini romani. Eppure, il suo rapporto con le quattro ruote è sempre stato improntato alla discrezione. Mentre certi colleghi non resistono al fascino di oro e cromo, il volto noto del piccolo e del grande schermo si affida a veicoli eleganti ma funzionali.

Per quanto secondario, l’episodio della smart umanizza il divo. A dispetto del successo riscosso davanti alla macchina da presa, Gabriel Garko sa ancora apprezzare la semplicità di un’auto in grado di sgusciare via dal set verso casa con fare discreto. È la “macchina da battaglia”, il guscio protettivo proprio perché meno appariscente di una rombante supercar. Qualità note ai milioni di guidatori in possesso di una smart Fortwo, al cui ritorno manca sempre meno a giudicare dai recenti avvistamenti.

Lo spazio a bordo

Per un personaggio pubblico del calibro di Gabriel Garko, l’abitacolo di una vettura è spesso l’unico luogo di privacy nel corso delle giornate più caotiche. Recentemente, la vita dell’attore protagonista di Colpa dei sensi è stata scandita da ritmi serrati e anche da qualche contrattempo fisico, come l’infortunio sul set che lo ha visto affrontare un periodo di recupero tra cliniche e stampelle. In questi contesti, la mobilità diventa una necessità fondamentale, e la scelta di veicoli agili o confortevoli riflette la volontà di non fermarsi mai.

L’incidente sul set, risalente al 2025, ne ha confermato la tempra: “Non mollo, tornerò più forte”, aveva dichiarato. Forza in cui rientra anche la gestione dell’immagine agli occhi di pubblico e critica, quella di un uomo che, invece di dedicarsi alle spese estreme in concessionaria, prende in mano le chiavi della Smart per andare a prendere un caffè o per spostarsi velocemente.