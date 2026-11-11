Getty Images Gabriele Cirilli: quali auto guidava agli inizi della carriera

Il repertorio di Gabriele Cirilli comprende anche qualche episodio sulle sue prime automobili, a cominciare da un regalo inaspettato: una Ford Escort ricevuta dalla madre di Flavio Insinna, suo amico da quando entrambi frequentavano la scuola di recitazione di Gigi Proietti. Solo più avanti sarebbe riuscito ad acquistare una vettura coi soldi guadagnati nei cabaret.

Una Ford Escort per non dipendere dagli amici

L’aneddoto della Escort risale agli inizi della carriera, come raccontato da Cirilli nel novembre 2019, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Non aveva un’automobile e per spostarsi si affidava spesso a Insinna, costretto a passare da casa sua per accompagnarlo. A un certo punto intervenne la madre dell’amico, che decise di regalargli una Ford Escort: in questo modo avrebbe potuto muoversi in libertà.

Il comico di Sulmona ricordò le emozioni provate in quel momento, grazie alla generosità di una famiglia con cui aveva costruito un’amicizia sincera e duratura. Incontratisi al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti, i due attori avevano condiviso gli anni della formazione, all’oscuro delle soddisfazioni che la carriera televisiva avrebbe riservato a entrambi.

Non sappiamo quale versione della Escort fosse quella ricevuta da Cirilli. La compatta Ford, prodotta in diverse generazioni, era allora una presenza comune sulle strade italiane. Per il giovane attore, tuttavia, contava soprattutto poter raggiungere da solo le prove e gli impegni di lavoro.

La Peugeot pagata con il cabaret

La Peugeot sarebbe arrivata qualche anno dopo, in una fase diversa della carriera. In un’intervista pubblicata da Tempi nel 2012, Cirilli ripercorse gli anni difficili trascorsi insieme a Maria, la donna che sarebbe diventata sua moglie. Aveva scelto di dedicarsi alla recitazione, ma i lavori teatrali non bastavano a garantire entrate regolari e, siccome i viaggi per le tournée costavano, mettere da parte qualcosa era complicato.

La situazione cominciò a migliorare quando scoprì il cabaret, dopo aver assistito a uno spettacolo di Dario Cassini. Arrivarono i primi compensi e, con Maria, poté finalmente comprare una Peugeot. Non in contanti: per l’automobile pagarono rate da 500 mila lire per 24 mesi. Nella stessa intervista Cirilli spiegò che quell’acquisto li aveva fatti sentire benestanti.

Anche della Peugeot non è noto il modello. L’episodio, però, permette di misurare quanto fosse cambiata la sua situazione: dopo anni passati a inseguire occasioni di lavoro, riusciva a sostenere una spesa importante grazie ai guadagni del cabaret.

Tale e Quale Show: in coppia con Insinna

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna si ritroveranno sul palco di Tale e Quale Show mercoledì 11 novembre 2026, a partire dalle 21:30 su Rai 1. Nel programma di Carlo Conti i due attori hanno un compito tutto loro: affrontare i cosiddetti “duetti impossibili”, mettendosi ogni volta nei panni di due personaggi diversi.

Per il prossimo appuntamento è prevista una prova insolita: porteranno sul palco Fiona e Cenerentola. Nel cast della serata ci saranno anche Jasmine Carrisi, chiamata a interpretare Madonna, e Stefano Meloccaro nei panni di Pippo Franco. La puntata, preludio alla finale della sedicesima edizione (in programma il 18 novembre), sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay.