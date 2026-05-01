Le auto di Geolier non hanno nulla da invidiare alle supercar dei rapper americani: il parco macchine dell’artista napoletano è solo per pochi fortunati

Ufficio Stampa Lamborghini/Getty Images Le auto di Geolier: Geolier e il garage dei sogni: quando il successo corre più veloce del beat

Quando il successo chiama, devi solo farti trovare pronto. Tra Festival di Sanremo e hit musicali, Geolier ha trovato la sua consacrazione nel circuito mainstream e assicurarsi auto di indiscutibile fascino, da rispondere per le rime ai rapper americani, ne è la più logica conseguenza. Per la voce di Secondigliano, il garage pulsa al ritmo di una vita vissuta in corsia di sorpasso, dove l’opulenza britannica convive con supercar estreme.

La collezione di bolidi che vale una carriera

In cima alla gerarchia meccanica di Geolier siede la Rolls-Royce Cullinan, una fortezza di cinque metri che separa gli occupanti dal mondo esterno, andando incontro al bisogno di protezione e isolamento tipico delle star. Sottoposta ad aggiornamento nel 2024, la carrozzeria estremizza il concetto del lusso con una firma luminosa più moderna e cerchi fino a 23 pollici, che sommati alla spiccata altezza da terra rendono la vettura una presenza impossibile da ignorare.

Dopo un’intensa sessione in studio il maestoso V12 biturbo da 6.75 litri sotto il cofano dà una spinta decisa ma silenziosa, un movimento quasi impercettibile. Gli oltre 400.000 euro indicati nel listino? Una formalità: tra optional su misura e una rifinitura fatta a mano, il prezzo lievita allo scoccare delle dita.

Non potrebbe esserci esemplare più lontano della Rolls-Royce della Lamborghini Urus SE, protagonista di un controverso video girato da Geolier in coppia con Rocco Hunt. Per il marchio di Sant’Agata Bolognese il modello rappresenta un punto di svolta, il suo primo super SUV ibrido plug-in della storia dove l’anima di una familiare si abbina alla cattiveria di una sportiva da 800 CV e 312 km/h di velocità massima. Rumorosa e imponente, ti permette di distinguerti in un attimo, in linea con lo spirito di un giovane uomo che ha trasformato la propria passione in uno show. Nonostante l’attenzione dichiarata all’efficienza e alla riduzione delle emissioni grazie alla batteria, la Urus, proposta sul mercato a più di 250.000 euro, resta una Lamborghini nell’anima.

Mentre la supercar italiana brama per apparire, la McLaren Artura sacrifica volentieri lo sfarzo sull’altare di una dinamica di guida impeccabile. A differenza degli altri giganti del garage, questa plug-in, una vettura leggera e tecnica, utilizza un sistema da 700 CV per ottenere una coppia istantanea. I 330 km/h di punta e un telaio apparentemente “rubato” a una griglia di partenza farebbero emozionare qualsiasi amante della velocità.

Completa la parterre di eccellenza la Mercedes-Maybach Classe S, con la quale Geolier ha “invaso” il campo dello Stadio Maradona di Napoli. In un salotto tecnologico da oltre 250.000 euro (più della Artura), il comfort dei sedili posteriori executive e l’insonorizzazione favoriscono il relax a bordo.

Concerto del Primo Maggio: la voce di Secondigliano

Geolier posa le chiavi della Rolls per afferrare il microfono: il Primo Maggio di Geolier è a Roma, sul palco di un concertone che scuote le coscienze sul futuro del lavoro. Tra i grandi nomi di una scaletta infinita, il rapper partenopeo divide la scena con colleghi del calibro di Mahmood, Rose Villain e i The Kolors, tutti uniti sotto il tema della dignità umana nell’era tecnologica.