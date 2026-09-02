Ufficio Stampa Porsche/Getty Images La Chevrolet Corvette C1 e le altre auto di George Clooney

Venezia e George Clooney si conoscono da parecchio. L’attore è arrivato ieri al Lido insieme alla moglie Amal e stasera riceverà il Leone d’oro alla carriera durante la cerimonia inaugurale della Mostra del Cinema. A 65 anni può aggiungere un altro riconoscimento a una collezione decisamente affollata, anche se passando dai premi alle automobili emerge un gusto meno prevedibile.

Nel suo garage non sono infatti le supercar più costose a raccontare le storie migliori. Una delle vetture alle quali Clooney è maggiormente legato è una Chevrolet Corvette C1 del 1959, appartenuta al padre Nick. Fu lui ad acquistarla nuova e George la desiderava già da ragazzo, senza riuscire facilmente a farsela prestare.

La Corvette tornò fuori anni dopo, in un periodo non proprio felice per George, reduce dalla fine del matrimonio con Talia Balsam. Nick pensò allora di fargli una sorpresa, fece restaurare l’auto e gliela spedì in California per Natale. Funzionò. Clooney avrebbe ricordato quello come il miglior Natale della sua vita e negli anni successivi si mise spesso al volante della C1.

La Porsche 911 Speedster di George Clooney

Per Los Angeles Clooney girava pure con una Porsche 911 Carrera 2 Speedster nera del 1993, una 964 piuttosto difficile da incontrare visto che ne uscirono circa 930. La si riconosceva dal parabrezza ribassato rispetto alla Cabriolet e dalla piccola capote, sacrificata volentieri per lasciare alla carrozzeria un profilo alquanto filante.

Tutt’altra storia con la Tango T600, talmente stretta da sembrare quasi un’automobile tagliata a metà. Clooney ricevette nell’agosto 2005 il primo esemplare di produzione della piccola elettrica sviluppata da Commuter Cars: misurava circa un metro in larghezza e disponeva di due posti sistemati uno dietro l’altro.

A guardarla sarebbe difficile crederlo, eppure la T600 passava da 0 a 60 miglia orarie in circa quattro secondi e poteva oltrepassare i 200 km/h. Pure il peso di quasi 1,4 tonnellate era insolito per un’auto tanto stretta, in buona parte a causa delle batterie sistemate vicino al fondo della vettura, soluzione utile a tenere basso il baricentro.

La Tesla venduta a 99.000 dollari

Clooney arrivò prestissimo anche dalle parti di Tesla: la Roadster comprata nel 2008 portava il numero 8. Faceva parte delle Signature 100 destinate ai primi clienti e sotto il piede destro metteva 248 CV, una bella dose per scoprire le capacità di una sportiva elettrica allora quasi sconosciuta.

Dopo quattro anni e appena 1.825 miglia, l’attore decise di mettere all’asta la sua Roadster nel 2012. Gooding & Company la vendette a Pebble Beach per 99.000 dollari, destinati al Satellite Sentinel Project, iniziativa impegnata nel monitoraggio delle violenze tra Sudan e Sud Sudan.

Sul Lago di Como non era raro incrociarlo in sella a un Piaggio MP3, mezzo usato accanto alle auto presenti nel garage, fra cui Lexus LS e diverse Porsche. Le due ruote persero buona parte del loro fascino nel 2018, in seguito al grave incidente in scooter avuto in Sardegna.

A Venezia le automobili possono aspettare: George e Amal sono arrivati ieri al Lido in motoscafo, alla vigilia di una serata speciale per l’attore. Il suo rapporto con la Mostra cominciò nel 1998 con Out of Sight e da allora la città è entrata parecchie volte nella sua storia, fino al matrimonio celebrato nel 2014. Stasera, quasi trent’anni dal primo passaggio al festival, ad attenderlo sarà il Leone d’oro alla carriera.