Ufficio Stampa Range Rover/Getty Images Georgina Rodríguez: consegnato a casa il nuovo Range Rover

Ordinare qualcosa a domicilio non comporta necessariamente l’arrivo di un corriere con un pacco in mano. A Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, hanno consegnato un’automobile intera: un nuovo Range Rover, SUV britannico dal prezzo che può superare abbondantemente i 150.000 euro. La consegna, naturalmente, meritava un video su Instagram: con oltre 77 milioni di follower, sarebbe stato quasi un peccato lasciare il pubblico all’oscuro di un acquisto simile.

Una consegna speciale davanti a casa

“Cuando te llega el delivery a casa”

ha scritto Georgina accompagnando il filmato pubblicato il 5 novembre. Tradotto: “Quando ti arriva la consegna a casa”. E la battuta assume un significato preciso osservando le dimensioni del veicolo recapitato. Nel video, della durata di pochi secondi, l’influencer esce dall’abitazione insieme ai figli e raggiunge la sua nuova automobile. Si accomoda nell’abitacolo e mostra alcuni particolari del SUV.

Fra questi spicca una targa celebrativa con la scritta “GEORGINA”, accompagnata dalla bandiera spagnola: non sostituisce la normale targa di immatricolazione, ma aggiunge un dettaglio personale alla consegna. Qualora dovesse smarrirla, ipotesi piuttosto remota, risalire al nome della proprietaria sarebbe la parte meno complicata.

La pubblicazione ha naturalmente attirato l’attenzione degli amici di tastiera, incuriositi soprattutto dalla configurazione scelta. Un dubbio, però, rimane: Georgina ha acquistato il Range Rover di tasca propria oppure qualcuno gliel’ha regalato?

Range Rover Batumi Gold: lusso senza compromessi

La carrozzeria dorata, identificata da diverse fonti con la tonalità Batumi Gold, risalta per il contrasto con il tetto scuro e le grandi ruote in lega, che accentuano l’imponenza del SUV.

Appartenente alla quinta generazione (contraddistinta dalla sigla L460), il modello raggiunge una lunghezza di circa 5,05 metri nella configurazione standard e 5,25 metri in quella a passo lungo.

Le dotazioni prevedono, secondo la versione, sospensioni pneumatiche elettroniche e quattro ruote sterzanti, perché un mezzo imponente qualche accorgimento lo richiede. Alle basse velocità, le ruote posteriori sterzano in direzione opposta rispetto a quelle anteriori, facilitando le manovre di parcheggio, mentre alle andature superiori si orientano nella stessa direzione, così da contribuire alla stabilità del SUV.

All’interno, il catalogo Range Rover offre sedili ventilati con funzione massaggio, climatizzazione a quattro zone, schermo centrale da 13,1 pollici e impianti audio Meridian. Se poi Georgina abbia voluto aggiungere un tocco ancor più personale solo lei lo sa.

Quanto costa il nuovo SUV della compagna di Cristiano Ronaldo?

Il prezzo dipende soprattutto da motore, allestimento e personalizzazioni. Alcune testate hanno identificato l’automobile come un Range Rover Autobiography, altre hanno ipotizzato una versione D350. Tuttavia, in mancanza una conferma ufficiale, è impossibile stabilire la cifra effettivamente spesa. Fra le motorizzazioni della gamma – composta da diesel mild hybrid, ibride plug-in e potenti unità a benzina – spicca il V8 biturbo di 4,4 litri, capace di sviluppare oltre 500 CV e 750 Nm di coppia.

L’arrivo del SUV arricchisce un garage familiare già popolato da automobili esclusive. In passato Georgina aveva regalato a Cristiano Ronaldo una Mercedes-AMG G 63, una Cadillac Escalade e una Rolls-Royce Dawn. Almeno a giudicare dal video, però, le chiavi del nuovo SUV sembrano destinate a rimanere nelle sue mani.