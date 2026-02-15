Con Chi vuol essere milionario? e La ruota della fortuna è lo "Zio" della TV. Alla guida, Gerry Scotti aggiunge una piccola auto sportiva alla sua collezione

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Alpine/Getty Images La collezione auto di Gerry Scotti dà il benvenuto a una nuova berlina elettrica

Una nuova, prestigiosa protagonista va ad arricchire il parco auto di Gerry Scotti. Il conduttore, volto immagine di quiz avvincenti come Chi vuol essere milionario? e padrone del preserale con La ruota della fortuna, guarda anche alla mobilità elettrica. Lo Zio della televisione italiana aggiunge una decisa nota di ecosostenibilità alla già nutrita collezione personale: è il momento della Alpine A290.

Durante l’incontro, Gerry Scotti ha esaminato l’auto in tutte le sue caratteristiche. Nella conversazione ha passato al vaglio le soluzioni tecniche di ultimo grido, confermando il proprio interesse per le innovazioni che ridefiniscono il mondo dei motori. Il modello rafforza il posizionamento commerciale di un marchio dalla storia pluridecennale, a un prezzo competitivo da 39.000 euro, che sale naturalmente con le versioni meglio equipaggiate.

I prezzi della hot hatch Alpine

Andrea Rorato, Responsabile del brand Alpine, ha guidato il conduttore alla scoperta dell’avventura. L’alto dirigente ha illustrato come il DNA sportivo del costruttore di Dieppe risuoni ora in una carrozzeria compatta e muscolosa. L’ingresso della A290 nel garage di Scotti indica una netta presa di coscienza verso la mobilità del futuro, con l’obiettivo di un piacere di guida immediato.

La sostanza tecnica della Alpine A290 giustifica le attese. La configurazione base da 220 CV (160 kW) conferisce alla piccola d’oltralpe uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 6,4 secondi. La batteria da 52 kWh permette di coprire circa 380 km nel ciclo WLTP, utili sia per i movimenti a Milano, sia per le fughe fuori città. Sul fronte ricarica, il sistema da 100 kW in corrente continua ripristina l’energia dal 15% all’80% in mezz’ora, il tempo di una sosta rapida.

I prezzi di listino della gamma riflettono l’esclusività del brand e la ricchezza delle dotazioni. Si parte da 39.000 euro e si arriva ai poco più di 46.000 euro della Première Edition, che celebra il debutto di questa “hot hatch” con dettagli unici e una tiratura limitata a soli 1.955 esemplari.

Una berlina elettrica per lo Zio della TV italiana

Sulla sua nuova auto Gerry Scotti può apprezzare il tasto OV (Overtake) integrato nel volante sportivo. Mutuato direttamente dalle monoposto di Formula 1, il comando garantisce un surplus istantaneo di coppia, pari a 300 Nm, per sorpassi decisi e sicuri. Fanno parte dell’equipaggiamento pure i cerchi da 19 pollici e l’impianto frenante firmato Brembo, elementi in grado di esaltare la natura scattante della francesina. L’arrivo della vettura nelle mani di un personaggio così amato conferma la strategia del marchio del gruppo Renault, in cui l’elettrico ad alte prestazioni diverte. A reggerne le ambizioni, una qualità costruttiva elevata e un’agilità rara nel traffico moderno per una “hot hatch” di circa 4 metri di lunghezza.

Gerry Scotti ha lasciato lo showroom di Sesto San Giovanni al volante della sua nuova compagna di viaggio. Le mode cambiano, le tecnologie evolvono, ma la velocità non si affievolisce, anzi: si arricchisce di ulteriori sfumature, tutte da gustare. Con la sua nuova Alpine, il conduttore di Chi vuol essere milionario? e La ruota della fortuna si assicura il massimo del comfort e la grinta di una Casa leggendaria.