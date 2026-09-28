Ufficio Stampa Audi/Getty Images L'auto di Gianluca Mancini coniuga praticità e prestazioni: sotto il cofano, spinge un otto cilindri da 600 CV

In campo è abituato a badare soprattutto agli attaccanti avversari, ma lontano dagli stadi Gianluca Mancini sembra apprezzare parecchio i cavalli, stavolta quelli nascosti sotto il cofano. Il difensore della Roma è stato infatti immortalato al volante di un’Audi RS 6, una familiare soltanto nelle forme, viste le prestazioni degne di una sportiva vera e propria.

Quella di Mancini non è però una RS 6 scelta e ritirata così com’è. Un reel dedicato alla vettura mostra infatti un progetto di personalizzazione costruito intorno al difensore della Roma, dalla configurazione fino alla consegna. Il richiamo ai colori e all’identità giallorossa diventa uno dei fili conduttori del lavoro.

600 CV in una familiare

La RS 6 Avant monta un V8 TFSI biturbo da 4,0 litri capace di sviluppare 600 CV e 800 Nm di coppia, che danno una connotazione diversa alla parola “familiare”, visto che lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 3,6 secondi. La velocità massima dichiarata nella configurazione standard raggiunge invece i 250 km/h.

A scaricare a terra tanta potenza pensa la trazione integrale quattro, da sempre uno dei marchi di fabbrica delle Audi più prestazionali. La RS 6 dispone inoltre delle sospensioni pneumatiche adattive RS di serie, mentre tra le soluzioni previste figurano le sospensioni sportive RS plus con Dynamic Ride Control. Sotto un vestito da station wagon si nasconde insomma una meccanica costruita con altri obiettivi di un tranquillo viaggio in famiglia.

A dispetto delle dimensioni generose, la RS 6 dichiara apertamente le proprie intenzioni. Passaruota allargati, grandi prese d’aria anteriori, paraurti specifici e diffusore posteriore la separano visivamente dalle versioni più tranquille della famiglia A6. Sul tetto svetta uno spoiler, dettaglio ormai quasi inevitabile quando una familiare decide di giocare alla supercar.

Sportiva, ma con spazio da vendere

La parte divertente della RS 6 sta proprio nel contrasto tra prestazioni e praticità. Dietro ai sedili rimane infatti un vero bagagliaio e l’abitacolo conserva cinque posti, permettendo di utilizzare l’auto nella quotidianità senza le rinunce tipiche di molte sportive. È la formula che negli anni ha trasformato la sigla RS 6 in uno dei riferimenti fra le station wagon ad alte prestazioni.

A bordo è un tripudio di elementi specifici della famiglia RS. Il quadro strumenti digitale può mostrare informazioni dedicate alla guida sportiva, mentre sedili e finiture cambiano in base alla configurazione scelta. La sostanza resta però quella suggerita già dall’esterno: un mezzo in grado di passare dagli impegni quotidiani a ritmi decisamente meno compassati nonostante il vestito sia sempre lo stesso.

Turchia-Italia: è già vietato sbagliare

La Nazionale non resta a guardare perché proprio questa sera, lunedì 28 settembre, l’Italia affronta la Turchia a Bursa nella seconda giornata del Gruppo A1 di Nations League. Fischio d’inizio alle 20.45, con diretta televisiva su Rai 1 e streaming su RaiPlay. Gli Azzurri cercano i primi punti dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio, sul fronte opposto la Turchia desidera riscattare lo 0-1 contro la Francia.

Roberto Mancini ha scelto un ampio turnover per la trasferta turca, lasciando dieci giocatori a Coverciano in vista della successiva partita con la Francia, tra cui Gianluca, impiegato nella precedente sfida contro il Belgio.