I gol non sono l'unica cifra stilistica di Gianluca Scamacca: il bomber dell'Atalanta e della Nazionale non è immune al fascino delle auto ad alte prestazioni

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

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Un bomber trova in ogni occasione il modo di farsi notare, anche una volta tolti gli scarpini e preso il volante in mano. In linea con i gusti di diversi colleghi, anche Gianluca Scamacca ha ceduto al fascino di una Lamborghini Urus, ma con l’aggiunta di un tocco personale per quanto riguarda la carrozzeria. Poi è venuto il turno di una Porsche completamente elettrica, messa a disposizione durante una collaborazione tra l’attaccante e il Centro Porsche Bergamo.

La Lamborghini Urus passa dal rosso al nero

Gli specialisti di Wraplab hanno riservato un trattamento su misura alla Lamborghini. In un primo momento le preferenze di Scamacca erano cadute su un Rosso opaco Super Candy, una soluzione durata appena pochi mesi, seguita da una sterzata verso il nero opaco, capace di rendere molto più cupo l’aspetto del SUV di Sant’Agata Bolognese.

Sulla Urus Performante il V8 biturbo di 4,0 litri sviluppa 666 CV e 850 Nm. Nonostante la massa superiore alle due tonnellate, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3,3 secondi e la velocità massima arriva a 306 km/h.

Per ottenere la nuova colorazione non è stato necessario riverniciare la carrozzeria: il wrapping permette infatti di applicare una pellicola sulla superficie originale, intervenendo sull’aspetto della vettura e lasciando la possibilità di rimuoverla successivamente. Nel caso di Scamacca la seconda veste ha praticamente cancellato il rosso precedente, consegnandogli una Urus dominata dal nero.

La Lamborghini non esaurisce però il rapporto del numero nove atalantino con i SUV ad alte prestazioni. Nel gennaio 2025 il Centro Porsche Bergamo lo ha scelto come Macan Ambassador per una collaborazione della durata di tre mesi.

Tre mesi sulla Porsche Macan Turbo

Il centravanti di origini romane ha ricevuto nello specifico una Porsche Macan Turbo della nuova generazione, a zero emissioni. Niente V8 e nemmeno benzina: due motori elettrici e trazione integrale, con una potenza che attraverso il Launch Control raggiunge 639 CV.

La coppia arriva a 1.130 Nm e lo 0-100 km/h viene completato in 3,3 secondi, curiosamente lo stesso tempo dichiarato dalla Urus Performante. La velocità massima della Porsche si ferma invece a 260 km/h. Ad alimentare il sistema provvede una batteria da 100 kWh lordi, inserita in un’architettura elettrica a 800 volt.

Questa volta, però, parlare di un’altra automobile acquistata da Scamacca sarebbe inesatto, in quanto la Macan Turbo gli è stata affidata nell’ambito della collaborazione con il Centro Porsche Bergamo, che lo aveva nominato ambassador del modello per tre mesi.

Italia-Turchia: verso una maglia da titolare

Stasera i riflettori su Scamacca saranno quelli del Dall’Ara contro la Turchia nella quarta giornata della Nations League, a una settimana dal 4-1 conquistato dagli Azzurri a Bursa. A Bologna si comincia alle 20.45.

L’assenza di Moise Kean ha aperto spazio proprio a Scamacca. Rispetto alla formazione scesa in campo contro la Francia il CT Roberto Mancini prepara diverse modifiche e il centravanti dell’Atalanta è il candidato principale a guidare l’attacco dal primo minuto.

Per lui sarebbe un’occasione importante anche sul piano personale, visto che ‘ultima presenza da titolare con l’Italia risale al 13 novembre 2025 contro la Moldavia. Quasi undici mesi dopo potrebbe ritrovare una maglia dall’inizio davanti al pubblico di Bologna. La Urus e la Macan, almeno per una sera, possono tranquillamente stare a guardare.