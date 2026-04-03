L'auto di Gianluigi Nuzzi: fermezza assoluta per affrontare i gialli di Quarto grado

Niente sembra scalfire l’imperturbabilità di Gianluigi Nuzzi, e lo stesso vale a proposito della sua auto. Il conduttore di Quarto grado, in onda anche venerdì 3 aprile in prima serata su Rete 4, resiste alle sollecitazioni esterne, adottando lo stesso registro lucido e distaccato tenuto davanti alle telecamere, quando scompone i più intricati casi di cronaca.

Il prezzo dell’imperturbabilità

La coerenza tra uomo e macchina ha portato il volto noto di Mediaset a mettersi in viaggio sulla BMW X6, pretesto anche per un memorabile faccia a faccia tra il giornalista e Scherzi a parte.. Per definizione, il SUV coupé bavarese ignora i compromessi con fermezza estetica. Nata nel 2007 come capostipite di un segmento allora inesistente, la “sorella” della X5, larga due metri metri e lunga quasi cinque, sfoggia una linea del tetto spiovente, tipica delle sportive, a cui aggiunge una buona altezza da terra che infonde sicurezza. Nell’abitacolo il conducente chiude fuori il rumore del mondo, tra pelli premium, il doppio display curvo e una tecnologia di bordo avanzata, non è difficile capire perché abbia conquistato Nuzzi.

L’attuale generazione (la G06) è un concentrato di ingegneria tedesca. Dal punto di vista della percorrenza, i motori diesel 30d e 40d offrono un ottimo equilibrio tra coppia e consumi (relativi, data la massa di oltre 2,3 tonnellate), ma è nei propulsori a benzina che la X6 sprigiona la sua vera anima: dai 381 CV della 40i la quattro ruote tedesca sale fino ai 625 CV della versione M Competition, capace di bruciare lo 0-100 km/h in soli 3,7 secondi.

Indipendentemente dal modello selezionato, il produttore mette a disposizione la trazione integrale xDrive e la trasmissione automatica a otto rapporti per una fluidità di marcia impeccabile anche nelle situazioni più impervie. All’interno, il lusso fa sentire gli occupanti a loro agio, complice la rete di sensori di livello avanzato, che rende naturale la gestione del mezzo.

Mettere in garage una BMW X6 richiede un investimento importante. Il listino del nuovo parte da 95.800 euro, ma è facile superare la soglia dei 120.000 euro se ci si lascia tentare dalle motorizzazioni V8. Anche il mercato dell’usato mantiene quotazioni sostenute, a testimonianza di un appeal che non accenna a svanire nel tempo, rendendola un pezzo pregiato per gli appassionati di motori.

Quarto grado: la precisione di un ingranaggio tedesco

Dopo aver analizzato l’assetto sportivo e la grinta della BMW X6, l’attenzione torna sulla cronaca e sull’impegno professionale di Gianluigi Nuzzi. Venerdì 3 aprile, alle ore 21.25 su Rete 4, il giornalista torna al timone di Quarto grado insieme ad Alessandra Viero per una puntata ricca di aggiornamenti sui gialli che tengono l’Italia con il fiato sospeso.

Al centro del dibattito ci sarà il caso di Pierina Paganelli: verranno analizzati video esclusivi e messaggi audio che potrebbero mettere in discussione l’alibi di Louis Dassilva. Spazio anche al giallo di Garlasco, con le nuove indiscrezioni sulla perizia Cattaneo che suggerirebbero una dinamica diversa per la morte di Chiara Poggi, e agli sviluppi sulla tragica fine di Angelo Onorato. In studio, Carmelo Abbate e Massimo Picozzi guideranno il pool di esperti per smontare e rimontare gli elementi del caso. Sottoporranno le indagini a un controllo rigoroso, affinché l’intero impianto accusatorio giri con la precisione di un ingranaggio tedesco.