Getty Images Auto del passato e del presente danno vita alla collezione di Gianni Morandi, super ospite di Che tempo che fa

Se esiste un segreto per fermare il tempo, Gianni Morandi lo conosce di certo e, chissà, potrebbe nascondersi tra i sedili di un’auto. Da oltre sessant’anni sulla cresta dell’onda, l’artista bolognese, ospite a Che tempo che fa domenica 29 marzo, continua a correre senza mai stancarsi, dividendo la sua vita tra palcoscenici e grandi viaggi. Ma quali vetture ne accompagnano le giornate?

Utilitarie e “vecchie jeep” di famiglia

Prima di arrivare ai mezzi più imponenti, Morandi ha spesso ricordato con nostalgia le sue origini motoristiche. Sui suoi attivissimi canali social ha mostrato fiero una mitica Fiat 500, la stessa tipologia di vettura che guidava negli anni ’60 agli esordi del suo incredibile successo. Se un veicolo simboleggia meglio di qualunque altro l’anima genuina del cantante quello è sicuramente il suo vecchio Suzuki SJ 410, un fuoristrada puro degli anni ’80, con telaio a longheroni, marce ridotte e un peso piuma inferiore ai 900 kg.

A riguardo lo stesso cantante racconta:

“Questa vecchia jeep ha circa 40 anni. Me l’ha regalata mio zio Dario, appassionato di fuoristrada, tanti anni fa. Pensavo che durasse qualche annetto, invece non si è ancora fermata. Evidentemente una volta costruivano con criteri diversi da oggi…”

La SJ 410 monta un piccolo motore 1.0 a benzina da circa 45-50 CV, capace di spingerlo a una velocità massima di 120 km/h (lo scatto 0-100 km/h è un parametro qui irrilevante, viste le circostanze). Lenta, rumorosa e alquanto scomoda, la quattro ruote del Sol Levante offre in compenso un’agilità in off-road pazzesca, motivo per cui oggi vanta lo status di un’icona: un esemplare ben conservato o restaurato vale in media tra i 6.000 e i 15.000 euro.

Affidabilità tedesca

Negli spostamenti quotidiani e nella vita di tutti i giorni, Morandi ha sposato la concretezza tedesca, con un’Audi Q3 di prima generazione. Il classico C-SUV premium ha fatto le fortune economiche della Casa di Ingolstadt perché, ok, non dispenserà emozioni forti alla guida, ma non ti lascia mai solo. L’impostazione estremamente razionale va di pari passo insieme a un’elevata qualità percepita, garantita nel tempo da motori affidabili come il celebre 2.0 TDI. Sul mercato dell’usato, una Q3 di questa generazione si trova oggi a cifre che vanno dai 9.000 euro dei primi modelli fino ai 20.000 euro per le versioni restyling più recenti.

Quando serve spazio, comfort e rappresentanza, il livello si alza con la Mercedes-Benz GLE 300. Entriamo nella categoria dei grandi SUV executive, lunghi quasi 5 metri. Seppur ricopra il ruolo di entry-level diesel alla gamma, la variante 300d sfoggia numeri di assoluto rispetto: la sua unità turbo da 2.0 litri sviluppa tra i 245 e i 272 CV con ben 500 Nm di coppia, gestiti dal cambio automatico a 9 rapporti e dalla trazione integrale 4Matic. Trattandosi di un mezzo recente ed esclusivo, le quotazioni dell’usato in Italia vanno dai 40.000 euro per i modelli del 2019 fino a superare gli 80.000 euro nel caso di vetture quasi nuove.

Che tempo che fa: il ritorno in TV per i 60 anni

Nell’ultima domenica di marzo, Gianni Morandi è ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove. L’eterno ragazzo celebra i suoi incredibili 60 anni di carriera, forte di 53 milioni di dischi venduti e oltre 600 brani incisi. Durante la serata racconterà i dettagli del suo ritorno nei palasport con il tour C’ERA UN RAGAZZO – Gianni Morandi Story, nato per celebrare il sesto decennale del leggendario brano. A ottant’anni, il suo personale contachilometri continua a girare senza sosta, spinto da un propulsore instancabile.