Ufficio Stampa Land Rover/Getty Images Tra un concerto e un'apparizione al Serale di Amici, Gigi D'Alessio si affida a un'auto di classe

Per la nuova edizione di Amici, Maria De Filippi ha voluto che ci fosse anche lui a bordo. Dopo una carriera costellata da successi musicali, Gigi D’Alessio non ha più nulla da dimostrare, ma accetta ancora il brivido della scommessa e lo fa con la stessa classe con cui sale in auto.

I prezzi dell’ammiraglia

Nonostante la sua riservatezza, il cantautore napoletano ha lasciato dei piccoli indizi sui social: gli interni riconducono immediatamente a una Range Rover, un SUV istituzione, dove il lusso tocca vette sontuose e le prestazioni off-road restano il termine di paragone nella categoria. L’ultima generazione dell’ammiraglia Land Rover nasce sulla piattaforma MLA-Flex e garantisce una silenziosità di marcia eccellente, fondamentale per un professionista abituato a uno stile di vita frenetico.

Sul fronte tecnologico, il display curvo da 13,1 pollici permette al conducente di gestire l’infotainment, mentre l’impianto audio Meridian Signature immerge ancor più gli occupanti nell’atmosfera. Con un prezzo che parte da 142.000 euro, la recente evoluzione del modello inglese conferisce status a prima vista. Nell’abitacolo regna un ordine quasi zen dove tutto ruota attorno allo schermo del Pivi Pro. Mentre sei immerso in un’ambiente di pelle e legno, la funzione massaggio dei sedili ti fa sentire in una bolla e quasi ti dimentichi di essere in coda.

Il bello è che non ha bisogno di esasperare i toni: poche concorrenti eguagliano le dotazioni. Sebbene molti la utilizzino solo in ambito urbano, la carrozzeria in alluminio si presta bene all’avventura, anche perché dal punto di vista tecnico non le si può insegnare nulla. Il sistema Terrain Response configura sospensioni e risposta dell’acceleratore a ogni superficie: fango, neve, sabbia o rocce.

Dai razionali diesel mild hybrid ai potenti V8 biturbo di origine BMW, la gamma motori regala performance da sportiva, nonostante la massa imponente (dalle 2,4 alle 2,7 tonnellate). Il prestigio oggi passa anche per la responsabilità ambientale, e le soluzioni plug-in hybrid danno modo di attraversare le Zone a traffico limitato con un impatto nullo.

Amici: la saggezza delle scelte

Oltre alla passione delle auto, l’agenda di Gigi D’Alessio è fitta di impegni televisivi di rilievo. In prima serata su Canale 5, sabato 11 aprile va in onda il quarto appuntamento con il serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi. La competizione entra nel vivo e la tensione tra le squadre è palpabile. Sotto i riflettori troviamo il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi (con Caterina, Elena, Riccardo, Emiliano e Nicola), la squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo (Gard, Alessio e Kiara) e quella diretta da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini (Angie, Lorenzo e Alex).

La serata sarà arricchita dai momenti di spettacolo firmati da Alessandro Cattelan, che condurrà la sfida Password con Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, e dalla musica di J-Ax, superospite della puntata con il suo successo Italia Starter Pack. Sulla poltrona di giudice, insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, Gigi D’Alessio porterà la sua consueta saggezza, la stessa che lo guida nella scelta delle sue potenti compagne di viaggio su quattro ruote.