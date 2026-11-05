Ufficio Stampa Tesla/Getty Images L'auto di Giorgia ed Emanuel Lo rispetta l'ambiente

Lui ballerino, lei cantante: la musica è il loro pane quotidiano, e può anche capitare che scappi qualche esibizione durante un viaggio in automobile. Agli amici di penna (virtuale) non dobbiamo di certo dire quanto sia forte la complicità mostrata dai due sui social, anche nella vita di tutti i giorni. Tra i modelli guidati dalla coppia spunta una Tesla Model 3, berlina elettrica che il ballerino e coreografo aveva ritratto in alcuni scatti. Entrambi sembrano avere a cuore la mobilità sostenibile.

La Tesla nera di Emanuel Lo

Saliamo sulla nostra macchina del tempo e impostiamo come destinazione il 2023, a quando l’ex professore di Amici di Maria De Filippi mostrò in rete la sua nuova Tesla. La dolce metà di Giorgia aveva scelto una vettura nera, ma qualcos’altro gli importava di più: l’alimentazione elettrica.

Nella pubblicazione, accompagnata dalla parola “Ecosostenibilità”, il coreografo aveva pure taggato il profilo ufficiale della Casa automobilistica americana. Dei follower ebbero da ridire, in particolare un utente gli fece notare quanto fosse difficile rinunciare al rombo dei motori: Lo gli rispose di apprezzarlo a sua volta, pur ritenendo necessario cambiare abitudini.

Un altro commento riguardava invece il prezzo del modello, certamente non alla portata di tutte le tasche. Emanuel Lo prese la questione con ironia:

“In quel caso devi parlare con Tesla, io non c’entro niente”

Sull’allestimento scelto brancoliamo nel buio e le fotografie pubbliche non aiutano a ricostruirne tutte le caratteristiche.

Model 3: la berlina elettrica americana

Lunga circa 4,69 metri nella generazione precedente al restyling del 2023, la Tesla Model 3 ha contribuito a rendere il marchio americano popolare anche in Europa. Nell’abitacolo a cinque posti la Casa americana ha detto addio a buona parte dei comandi tradizionali. Attraverso il grande schermo centrale da 15 pollici, il conducente gestisce numerose funzioni, dalla navigazione alla climatizzazione.

La Model 3 offre inoltre aggiornamenti software da remoto e può sfruttare la rete di ricarica Supercharger di Tesla. Le prestazioni? Dipendono dalla versione: prima dell’aggiornamento presentato nell’autunno 2023, la variante a trazione posteriore dichiarava fino a 491 km di autonomia WLTP, contro i 602 km della Long Range a trazione integrale. A maggio 2023, il listino italiano della Tesla Model 3 partiva da 41.490 euro, fino ai 53.990 euro richiesti per la versione Performance, incentivi esclusi, ma è impossibile stabilire il valore dell’auto di Giorgia ed Emanuel Lo senza conoscerne la configurazione.

Al timone di X Factor: le anticipazioni della Jukebox Night

Il palcoscenico torna a reclamare Giorgia questa sera, giovedì 5 novembre 2026, per il terzo Live Show di X Factor, in onda dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

La puntata, battezzata, Jukebox Night e porterà i concorrenti indietro agli anni Sessanta e Settanta. Gli undici artisti ancora in gara affronteranno brani scelti dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, distribuiti in due manche. Farà da ospite musicale Fulminacci, chiamato a esibirsi sul palco dell’X Factor Arena.

Al suo terzo anno di conduttrice, Giorgia affronterà un’altra serata da padrona di casa, tra esibizioni e verdetti. Al termine della puntata uno dei concorrenti dovrà abbandonare la competizione, con l’eventuale ricorso al Tilt in caso di parità tra i giudici.