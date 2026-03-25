Ufficio Stampa Toyota/Getty Images Le auto di Giulio Berruti parlano tutte la stessa lingua: la passione della nuova fiamma di Michelle Hunziker

Se vuole che la storia tra lei e la sua nuova fiamma vada a gonfie vele, Michelle Hunziker dovrà farsene una ragione: nel cuore di Giulio Berruti ci sarà sempre posto per le auto. Mentre l’allarme coppia manda in tilt i settimanali rosa, gli amanti dell’arte meccanica non possono togliere gli occhi di dosso dalla vettura tutta muscoli e sostanza dell’attore.

Il parco macchine dell’attore: quanto vale

Per oltre dieci anni, Berruti è rimasto fedele a un mito nipponico: la Nissan GT-R R35, detta “Godzilla” data la sua capacità di surclassare rivali ben più blasonate, scatenando il motore V8 biturbo da quasi 500 CV e una trazione integrale leggendaria. Liberarsi di un mostro sacro del genere non è mai un passo indolore (un buon usato oscilla tra i 75.000 euro per i primi esemplari e oltre 150.000 per le versioni più recenti) ma il passaggio alla Toyota GR Yaris non è un declassamento, bensì un cambio di filosofia verso la leggerezza e il divertimento puro.

Berruti non si è accontentato del modello base. La versione adottata, la Circuit Pack della prima generazione (post 2020) condivide con la citycar il nome e poco altro. Con un peso limitato a 1.280 kg e un telaio ibrido (anteriore Yaris, posteriore di derivazione Corolla/C-HR), la “hot-hatch” tradisce il DNA da rally. Anziché il propulsore standard, sotto il cofano gli ingegneri hanno montato il 3 cilindri turbo più potente in circolazione, il 1.6 G16E-GTS, in grado di sviluppare 261 CV di serie. Sul mercato dell’usato un esemplare simile richiede una spesa dai 35.000 ai 55.000 euro, in base al chilometraggio e allo stato di conservazione.

Ok le performance, ma Giulio desiderava rendere la sua GR Yaris un pezzo unico. Non era tanto una questione estetica, quanto semmai di emozioni provate, perciò ha affidato a Fausto Lettieri (DFL Italia) il compito di realizzare uno scarico artigianale su misura dotato di valvola attiva. Soldi mai spesi meglio: civile a valvola chiusa, il suono si fa aggressivo e “libero” quanto viene il momento di spingere.

Gli interventi hanno interessato pure le componenti meccaniche. Sbloccando le centraline, la coppia motrice è salita dai 360 Nm originali a ben 430 Nm, che permette al motore di allungare molto e di sfruttare fino in fondo la trazione integrale GR-Four, regolabile manualmente in tre modalità: 60:40 per la strada, 70:30 per far scodare il posteriore o 50:50 per il massimo della prestazione in pista.

Michelle Hunziker e una passione che non lo abbandona mai

In garage Giulio Berruti avrà anche una piccola belva da domare, ma non ha di che lamentarsi nemmeno nel privato. Dopo la fine della lunga relazione con Maria Elena Boschi, l’attore è stato recentemente pizzicato dai paparazzi di Chi in compagnia di Michelle Hunziker. Le indiscrezioni parlano di un weekend romantico alle terme di Saturnia e di una frequentazione iniziata discretamente a febbraio, dopo essersi ritrovati a un evento in Svizzera a dicembre.

Entrambi single da qualche mese — Michelle ha concluso recentemente la storia con Alessandro Carollo — sembrano aver trovato un’intesa speciale. Tuttavia, la Hunziker dovrà guardarsi le spalle: la GR Yaris è una “terza incomoda”: Giulio non rinuncerà a cuor leggero al brivido di un inserimento in curva per un “semplice” appuntamento galante.