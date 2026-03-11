Ufficio Stampa Fiat Giusy Buscemi testò un'auto d'eccellenza ai tempi di Miss Italia

Ormai siamo abituati a vederla nei panni della vicequestore Vanina Guarrasi, ma per capire il rapporto tra Giusy Buscemi e le auto dobbiamo fare un deciso salto indietro nel tempo, fino al settembre 2012. Fu proprio allora che le si schiusero i cancelli della notorietà con la vittoria di Miss Italia e il primo contatto al volante della Fiat Panda.

A bordo di un’icona italiana

In quell’anno, una giovanissima Giusy Buscemi veniva incoronata a Montecatini Terme come la più bella d’Italia. Oltre alla passerella, l’edizione a cui prese parte sancì il ritorno di Fiat nel concorso che l’aveva vista madrina fin dagli anni Sessanta, accompagnando le Miss già dai tempi della 124, della 128 e della 850 Spider, modelli leggendari associati in eterno alla bellezza mediterranea.

Per gli spostamenti delle miss il Lingotto mise a disposizione una flotta di nuove Fiat Panda, che in quella settimana divenne il “taxi ufficiale” del fascino italiano, evoluzione di un mito capace di registrare oltre 6 milioni di immatricolazioni in 31 anni di storia. Un periodo che Buscemi di certo non avrà dimenticato, con la conquista della fascia più ambita che le permise di farsi conoscere dal grande pubblico e le ali spiegate verso una carriera luminosa, portata avanti ancora oggi. I più nostalgici ricorderanno le telepromozioni delle serate finali della manifestazione, alle quali la Panda apparve accanto a nomi storici del concorso come Gloria Bellicchi e il mai dimenticato Fabrizio Frizzi.

Nel fortunato 2012, la neo-Miss Buscemi fu peraltro protagonista di un test speciale al volante della Fiat Panda 4×4 (apprezzata anche dalla giornalista Francesca Barra) decretata SUV of the Year per Top Gear. Giusy ebbe l’opportunità di mettere alla prova l’agilità di un mezzo capace di arrampicarsi su ogni tipo di sentiero, compresi quelli più impervi, grazie al sistema Torque on demand e al blocco differenziale elettronico (ELD). Sotto la carrozzeria rialzata battevano il grintoso bicilindrico 0.9 TwinAir da 85 CV o l’infaticabile 1.3 Multijet da 75 CV, motori piccoli ma ricchi di coppia. Con meno di 1.200 kg di peso e angoli d’attacco da vera fuoristrada, la piccola piemontese era una compagna d’avventura inarrestabile.

Vanina 2 – Un vicequestore a Catania: la resilienza resta

Dalle sfilate di Salsomaggiore e Montecatini alle scogliere di Catania, la strada è stata lunga. Mercoledì 11 marzo 2026 Giusy Buscemi va in scena con Vanina 2 – Un vicequestore a Catania. Il nuovo caso, Il talento del cappellano, la vede impegnata a risolvere il mistero di un cadavere scomparso in un hotel abbandonato e afflitta dalle pene d’amore, divisa tra il legame passato con Paolo e la nuova attrazione per il dottor Manfredi.

Nella fiction di Canale 5 Vanina deve districarsi tra la nebbia dell’Etna e i segreti della criminalità, un personaggio al quale Giusy Buscemi ha trasmesso un po’ della sua caparbietà, il segreto del successo di una carriera in prima fila, battezzata dalla Panda del 2012. L’attrice si è guadagnata una posizione privilegiata sui palinsesti televisivi, e anche i fan dei motori la ricorderanno solare sulla mitica quattro ruote italiana, sempre in cima alle classifiche di vendita nel mercato nazionale. A distanza di quattordici anni, il binomio continua a correre veloce.