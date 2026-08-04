Medaglia “solo” sfiorata. Gli Europei di Parigi sono cominciati con un quarto posto per Gregorio Paltrinieri, impegnato nella 10 km in acque libere. Per buona parte della gara SuperGreg è rimasto insieme al gruppo di testa, finché nell’ultimo giro Florian Wellbrock, David Betlehem e Oliver Klemet non hanno piazzato l’allungo. Il tedesco ha battuto l’ungherese nella volata per l’oro, il connazionale si è preso il bronzo e Paltrinieri è rimasto ai piedi del podio.
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Europei e automobili nel segno di SuperGreg
Il circuito avvolgeva l’Île aux Cygnes, lasciando agli atleti la Torre Eiffel e la piccola Statua della Libertà di Pont de Grenelle come riferimenti. Per gli Europei si è nuotato, ça va sans dire, sempre nella Senna, ma più a sud rispetto a Parigi 2024, dove la corrente aveva creato parecchi problemi.
Almeno Paltrinieri non avrà il tempo di pensare troppo agli errori commessi. Già domani avrà la 5 km, mentre venerdì affronterà la 3 km knockout. Impegni agonistici permettendo, Greg ha già fatto un’incursione nel mondo delle automobili lo scorso anno alla corte di Honda, che lo ha voluto come testimonial italiano della nuova HR-V, portando entrambi sui social e nelle campagne digitali, nonché sui cartelloni pubblicitari.
Presentare il nuotatore sarà stato facile: oro nei 1.500 stile libero a Rio 2016, due medaglie a Tokyo e altre due a Parigi 2024. Nel frattempo, lui era riuscito a passare dalla vasca al fondo, fino a diventare uno dei pochi atleti capaci di vincere ai massimi livelli, incarnando quelle doti di resilienza e spirito combattivo che lo rendevano il volto ideale per la Casa giapponese.
Il motore ibrido: 131 CV senza bisogno della presa
Alla HR-V tocca la parte più tranquilla dell’accoppiata. Il sistema full hybrid e:HEV sviluppa 131 CV e 253 Nm, con i quali passa da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi: agli allenamenti arriverà senza rimpiangere qualche cavallo supplementare. Il benzina 1.5 a ciclo Atkinson trova sotto il cofano due motori elettrici: al primo tocca generare corrente, al secondo spingere la vettura, mentre la batteria recupera energia durante rallentamenti e frenate. Fra marcia elettrica, funzionamento ibrido e trazione affidata direttamente al motore termico sceglie l’elettronica, che preferisce l’ultima soluzione soprattutto quando si procede a velocità costante.
A posare insieme a Paltrinieri è stata la versione aggiornata della HR-V. I designer hanno ridisegnato la mascherina, rivisto alcuni particolari dei paraurti e aggiunto tre colori, dedicando una parte del lavoro a rumori e vibrazioni avvertiti nell’abitacolo. Alla Advance Plus Honda ha riservato finiture esterne in tinta carrozzeria e cerchi da 18 pollici, alla Advance Style Plus, invece, il tetto panoramico e parecchi richiami blu.
Un altro aggancio fra il nuotatore e la vettura Honda lo ha individuato nell’ambiente, poiché Paltrinieri ha creato “Dominate the Water”, circuito di gare in acque libere che porta l’attenzione anche sulla tutela dei mari e delle spiagge italiane. La HR-V lo aspetterà all’asciutto ancora per qualche giorno: il quarto posto ha tolto una medaglia a Paltrinieri, ma gli Europei gli concedono altre due occasioni. Prima di rimettersi al volante, Greg ha ancora un paio di conti da sistemare nella Senna.