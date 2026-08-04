Quarto nella 10 km agli Europei di Parigi, Gregorio Paltrinieri è anche il testimonial italiano della nuova Honda HR-V, SUV full hybrid da 131 CV e 253 Nm

Ufficio Stampa Honda/Getty Images Gregorio Paltrinieri presta il volto al nuovo SUV ibrido

Medaglia “solo” sfiorata. Gli Europei di Parigi sono cominciati con un quarto posto per Gregorio Paltrinieri, impegnato nella 10 km in acque libere. Per buona parte della gara SuperGreg è rimasto insieme al gruppo di testa, finché nell’ultimo giro Florian Wellbrock, David Betlehem e Oliver Klemet non hanno piazzato l’allungo. Il tedesco ha battuto l’ungherese nella volata per l’oro, il connazionale si è preso il bronzo e Paltrinieri è rimasto ai piedi del podio.

Europei e automobili nel segno di SuperGreg

Il circuito avvolgeva l’Île aux Cygnes, lasciando agli atleti la Torre Eiffel e la piccola Statua della Libertà di Pont de Grenelle come riferimenti. Per gli Europei si è nuotato, ça va sans dire, sempre nella Senna, ma più a sud rispetto a Parigi 2024, dove la corrente aveva creato parecchi problemi.

Almeno Paltrinieri non avrà il tempo di pensare troppo agli errori commessi. Già domani avrà la 5 km, mentre venerdì affronterà la 3 km knockout. Impegni agonistici permettendo, Greg ha già fatto un’incursione nel mondo delle automobili lo scorso anno alla corte di Honda, che lo ha voluto come testimonial italiano della nuova HR-V, portando entrambi sui social e nelle campagne digitali, nonché sui cartelloni pubblicitari.

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Presentare il nuotatore sarà stato facile: oro nei 1.500 stile libero a Rio 2016, due medaglie a Tokyo e altre due a Parigi 2024. Nel frattempo, lui era riuscito a passare dalla vasca al fondo, fino a diventare uno dei pochi atleti capaci di vincere ai massimi livelli, incarnando quelle doti di resilienza e spirito combattivo che lo rendevano il volto ideale per la Casa giapponese.

Il motore ibrido: 131 CV senza bisogno della presa

Alla HR-V tocca la parte più tranquilla dell’accoppiata. Il sistema full hybrid e:HEV sviluppa 131 CV e 253 Nm, con i quali passa da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi: agli allenamenti arriverà senza rimpiangere qualche cavallo supplementare. Il benzina 1.5 a ciclo Atkinson trova sotto il cofano due motori elettrici: al primo tocca generare corrente, al secondo spingere la vettura, mentre la batteria recupera energia durante rallentamenti e frenate. Fra marcia elettrica, funzionamento ibrido e trazione affidata direttamente al motore termico sceglie l’elettronica, che preferisce l’ultima soluzione soprattutto quando si procede a velocità costante.

A posare insieme a Paltrinieri è stata la versione aggiornata della HR-V. I designer hanno ridisegnato la mascherina, rivisto alcuni particolari dei paraurti e aggiunto tre colori, dedicando una parte del lavoro a rumori e vibrazioni avvertiti nell’abitacolo. Alla Advance Plus Honda ha riservato finiture esterne in tinta carrozzeria e cerchi da 18 pollici, alla Advance Style Plus, invece, il tetto panoramico e parecchi richiami blu.

Un altro aggancio fra il nuotatore e la vettura Honda lo ha individuato nell’ambiente, poiché Paltrinieri ha creato “Dominate the Water”, circuito di gare in acque libere che porta l’attenzione anche sulla tutela dei mari e delle spiagge italiane. La HR-V lo aspetterà all’asciutto ancora per qualche giorno: il quarto posto ha tolto una medaglia a Paltrinieri, ma gli Europei gli concedono altre due occasioni. Prima di rimettersi al volante, Greg ha ancora un paio di conti da sistemare nella Senna.